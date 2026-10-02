Manerba, allarme alla Rocca: si cerca una persona

Allarme nel corso della serata alla Rocca di Manerba per l'ipotesi di un tentativo di suicidio con la ricerca in corso di una persona. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso alpino della Valsabbia, un elicottero del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Desenzano.
Le attività di ricerca sono partite verso le 20.30 quando alla caserma della Compagnia di Desenzano è giunta la segnalazione dell'ipotesi di un gesto volontario che avrebbe riguardato una persona. Da qui l'avvio delle ricerche nell'ampia zona boschiva della Rocca. Sul posto anche il sindaco Flaviano Mattiotti che ha seguito le operazioni dei volontari.