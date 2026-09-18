Vino, astri, mostre d’arte o erbe spontanee? Cosa fare nel fine settimana

Dai vini della Franciacorta alle mostre internazionali, passando per le passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee o delle incisioni rupestri: il weekend bresciano si prepara a offrire tante occasioni per vivere nuove esperienze adatte a tutti. Tra il 18 e il 20 settembre sono in programma numerosi appuntamenti imperdibili: degustazioni, picnic tra i filari, frecce tricolori e tante attività a contatto con la natura. Ecco alcuni degli eventi segnalati da aBrescia e assolutamente da non perdere.
Tra vigneti, bollicine e astrologia
La Cantina Freccianera di Corte Franca propone esperienze tra i vigneti, cucina d'autore e astrologia con la Freccianera Experience, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre. Sarà possibile partecipare a una visita guidata alla scoperta del Metodo Classico, accompagnata dalla degustazione dei Franciacorta della casa; mentre per chi vuole vivere il territorio tra natura e convivialità, in programma anche un picnic tra i filari. Non mancheranno le Masterclass con un enologo e un incontro con l’astrologo Stefano Vighi, per scoprire il rapporto tra vino e segni zodiacali. Per informazioni e prenotazioni consultare Eventbrite oppure chiamare lo 030 984451 o scrivere a ufficiostampa@freccianera.it.
Al MO.CA la pittura su porcellana
Per l’intero weekend, il MO.CA. – Centro per le Nuove Culture di Brescia ospita Artitalia Expo, una mostra internazionale dedicata alla pittura su porcellana e alle arti del fuoco. Tre giornate all’insegna dell’arte e della creatività, con esposizioni, dimostrazioni dal vivo e la presenza di artisti provenienti da diversi Paesi. Tra gli ospiti d’onore, Paola Cenciarelli e l’artista americana Mariela Villasmil, protagoniste di esposizioni e dimostrazioni dedicate alle tecniche di decorazione della porcellana. La mostra è visitabile venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 10 alle 18 e domenica 20 settembre dalle 10 alle 17. Per info: artitaliaexpo@gmail.com, 392 5407288.
Le Frecce Tricolori nei cieli di Gardone
Il cielo di Gardone Val Trompia si prepara ad accogliere le Frecce Tricolori. Venerdì 18 settembre la Pattuglia Acrobatica Nazionale sarà protagonista di un suggestivo sorvolo organizzato per celebrare i 500 anni di storia della Beretta, storico marchio dell'industria armiera bresciana. Un appuntamento dal valore simbolico, che porterà nel cielo della Valtrompia uno degli spettacoli più riconoscibili dell'Italia nel mondo, in occasione di un importante anniversario per l'azienda e per il territorio. L'ingresso è libero. Cliccare qui per saperne di più.
Alla scoperta delle erbe spontanee
Un incontro dedicato alla conoscenza delle erbe spontanee con Il pomeriggio delle Erbe, sabato 19 settembre alla Catena Rossa alla Porta delle Fate di Sarezzo. Dalle 15.30 sarà possibile partecipare a un corso, guidato da Marilena Pinti, per imparare a riconoscere le piante commestibili e scoprire come utilizzarle in cucina. Si inizierà con una parte teorica per poi passare alla pratica con un’uscita tra prati e boschi, per osservare le piante direttamente nel loro habitat naturale. Previsti anche un laboratorio e un momento di assaggio a base di tisane e prodotti dell’azienda agricola. L’attività è solo su prenotazione al seguente link. Per info: prenotazioni@catenarossa.it, 335 8328548.
Equinozio tra arte rupestre e natura
Domenica 20 settembre, alle 15, la Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo propone un appuntamento speciale tra natura e archeologia: Equinozio in Valcamonica. Una speciale visita accompagnata condurrà i partecipanti lungo i sentieri panoramici della Riserva, alla scoperta delle antiche incisioni rupestri e dei significati che si celano dietro questo straordinario patrimonio archeologico. A seguire, un momento di raccoglimento al tramonto e una celebrazione collettiva per salutare l’equinozio. Costo: 10 euro. Per info: 0364 433465, riservaincisioni@gmail.com.
In Franciacorta
Per l’intero weekend, Casa Kore di Passirano partecipa al Festival Franciacorta in Cantina con un programma che unisce vino, gastronomia, musica, cinema e paesaggio. Per l’occasione sono state ideate quattro esperienze diverse: si parte venerdì 18 settembre con CineVino, una serata dedicata a celebri scene cinematografiche legate al mondo del vino; sabato 19 sarà invece la volta di Bike & Wine, un tour guidato in gravel bike tra vigneti e strade panoramiche, seguito da una degustazione, a cui si aggiungono delle cooking class. Si chiude domenica 20 settembre con il pranzo Grill & Chill. Per informazioni e prenotazioni cliccare qui. Contatti: info@kore-events.com, 030 6346809.
Vino e sapori nel cuore di Brescia
Sabato 19 settembre, dalle 18 alle 22, Palazzo Martinengo ospita Cortile Di...Vino, un appuntamento dedicato alla scoperta dei vini e delle eccellenze del territorio in una cornice suggestiva nel cuore della città. Durante la serata sarà possibile degustare le produzioni delle cantine presenti e incontrare direttamente i vignaioli, che racconteranno le loro realtà e le diverse filosofie produttive. Otto le cantine protagoniste: San Michele, Lazzari, Azienda Agricola San Bernardo, Tenuta La Vigna, Botti, Peri-Bigogno, Cantine Scarpari Felice e Ca’ del Mut. Presenti anche alcune realtà del settore alimentare per un viaggio tra vino e prodotti del territorio bresciano. L’ingresso è libero. Per saperne di più scrivere a info@stradadelvinocollideilongobardi.it.
Una passeggiata tra arte e natura
Una mattina immersi nel verde della Maddalena: è la proposta di Bosco dell’arte in programma sabato 19 settembre. Una passeggiata lungo il percorso che attraversa “Maddalena, il Bosco dell’Arte”, il parco di Land art ideato e realizzato da AAB, per poi raggiungere Cascina Margherita per una pausa prima del rientro. Il cammino sarà accompagnato dal presidente di AAB Massimo Tedeschi che si soffermerà sulle installazioni e sul loro dialogo con la natura e Alessia Marsigaglia di Slow Ride Italy. La partecipazione è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.