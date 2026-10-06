Ritrovato l’85enne disperso ad Angolo Terme: ha camminato tutta notte

Lo ha trovato stremato, ma cosciente e lucido, una persona che stava correndo lungo un sentiero. Partito dal rifugio Lorenzini tra Darfo e Angolo, è giunto sino alla Croce di Salven

Roberto Manieri Giornalista 06 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'uomo è stato ritrovato nel territorio di Borno Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti dispersofungaioloBornoAngolo Terme Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...