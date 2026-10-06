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Ritrovato l’85enne disperso ad Angolo Terme: ha camminato tutta notte

Lo ha trovato stremato, ma cosciente e lucido, una persona che stava correndo lungo un sentiero. Partito dal rifugio Lorenzini tra Darfo e Angolo, è giunto sino alla Croce di Salven
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'uomo è stato ritrovato nel territorio di Borno
L'uomo è stato ritrovato nel territorio di Borno

Ha camminato tutta notte l'anziano di 85 anni che si era disperso dopo un'uscita a funghi sui monti di Angolo Terme. Lo ha trovato stremato ma cosciente e lucido, seduto a terra, una persona che stava correndo lungo un sentiero di montagna. Questi, accortosi delle condizioni dell'anziano, classe 1941, ha allertato il 112 e gli uomini del Soccorso che di fatto stavano seguendo le sue tracce lungo i sentieri impervi della zona, lo hanno raggiunto e lo hanno tratto in salvo.

Finisce così l’avventura dell'anziano che partito dal rifugio Lorenzini tra Darfo e Angolo è giunto sino alla Croce di Salven, mettendo fine a una ricerca che è durata tutta la notte a partire da lunedì sera. In questo momento l'uomo viene visitato dagli uomini del 118 e verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Ma le sue condizioni sono eccellenti se non per aver subito la paura per essersi perso, il fatto di aver camminato tutta notte e ovviamente il fatto che l’età non agevola davanti all’emozione dell'essersi perso e di esser quindi stato ritrovato.

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