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Angolo Terme, disperso un uomo che era andato a funghi nel bosco

L’allarme è stato dato nel tardo pomeriggio di ieri. In corso le ricerche dei Vigili del fuoco
Una panoramica di Angolo Terme
Una panoramica di Angolo Terme

Un uomo di 85 anni risulta disperso dal tardo pomeriggio di ieri nei boschi del territorio di Angolo Terme. A quanto è noto finora, l’anziano era andato a funghi assieme a un conoscente, ma non è tornato: a dare l’allarme è stato l’uomo che era con lui. Le ricerche dei Vigili del fuoco sono cominciate ieri sera e sono ancora in corso

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