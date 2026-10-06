Un uomo di 85 anni risulta disperso dal tardo pomeriggio di ieri nei boschi del territorio di Angolo Terme. A quanto è noto finora, l’anziano era andato a funghi assieme a un conoscente, ma non è tornato: a dare l’allarme è stato l’uomo che era con lui. Le ricerche dei Vigili del fuoco sono cominciate ieri sera e sono ancora in corso.
Angolo Terme, disperso un uomo che era andato a funghi nel bosco
L’allarme è stato dato nel tardo pomeriggio di ieri. In corso le ricerche dei Vigili del fuoco
Una panoramica di Angolo Terme
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