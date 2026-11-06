Aereo precipitato: il pilota trovato morto a Pontida

È morto il pilota del Cessna 210 Centurion: il suo corpo è stato ritrovato poco dopo le 16 a Pontida.
Il velivolo era stato localizzato tra Mapello e Fontanella, in provincia di Bergamo: del piccolo aereo di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio di oggi. A segnalare la presenza dei resti del piccolo aereo sono state le squadre di ricerca, coordinate dall'aeronautica di Poggio Renatico, che hanno potuto contare sull'appoggio di elicotteri da ricerca della Guardia di Finanza.
Il piccolo aereo era decollato da Brescia diretto verso Bergamo per effettuare delle riparazioni ed era ripartito per tornare alla propria base quando, in volo nella zona di Sotto il Monte, il pilota ha segnalato alcune avarie e poi il suo segnale si è perso.