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Aereo scomparso, ricerche sul Monte Canto: era partito da Brescia

Le operazioni si concentrano nella Bergamasca, tra Ambivere e Sotto il Monte Giovanni XXIII: il pilota avrebbe segnalato una serie di problemi
Un Cessna 210 Centurion, foto d'archivio
Un Cessna 210 Centurion, foto d'archivio

Sono in corso dalle 11 di questa mattina le ricerche di un aereo Cessna scomparso durante il volo in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna Centurion, era decollato da Brescia in direzione aeroporto di Valbrembo, alle porte del capoluogo bergamasco, per essere sottoposto ad alcune riparazioni. Sarebbe quindi ripartito, dopodiché si sono perse le tracce.

Le operazioni si concentrano sul Monte Canto, tra Ambivere e Sotto il Monte Giovanni XXIII. In zona sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. Durante il viaggio, secondo le prime informazioni, il pilota avrebbe segnalato una serie di problemi.

I soccorsi in azione per un aereo disperso sul Monte Canto: l’elicottero della Guardia di finanza (Foto di Bedolis/Eco di Bergamo)
I soccorsi in azione per un aereo disperso sul Monte Canto: l’elicottero della Guardia di finanza (Foto di Bedolis/Eco di Bergamo)

L’ipotesi è che il Cessna possa essere precipitato nei boschi del Monte Canto, rilievo alto poco più di 700 metri che separa la parte settentrionale dell’Isola Bergamasca dalla Valle San Martino. Le ricerche proseguono in condizioni meteorologiche difficili: nella zona, infatti, sta piovendo. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del pilota.

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