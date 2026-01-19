Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaOutdoor

I rischi in montagna d’inverno: Cnsas e Cai spiegano come comportarsi

Alessia Tagliabue
Importante avere pile, pale, sonda e Artva, ma anche saper praticare l’autosoccorso per salvarsi in caso di valanga
Loading video...
In Maniva "Sicuri in montagna d'inverno"
AA

Una giornata nazionale di sensibilizzazione per approcciarsi in maniera sicura agli ambienti montani: è stato questo ieri l’obiettivo in Maniva, portato avanti dal gruppo locale Cnsas (il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), in collaborazione con il Cai nazionale in occasione di «Sicuri in montagna d’inverno».

I rischi in montagna d’inverno

Dalle 8.30 alle 14 un gruppo di tecnici è stato presente in zona Dasdana con uno stand informativo situato sulla strada, con opuscoli, attrezzi dimostrativi e consigli da dispensare a coloro che, di passaggio sugli sci o sulle ciaspole, si dimostravano interessati. «I rischi maggiori in questo periodo sono il ghiaccio, le valanghe, e le conseguenze legate all’ipotermia e alle giornate molto corte – ha spiegato Michele Pedroli, tecnico del soccorso alpino della V bresciana –, che richiedono un’attenta valutazione dell’itinerario prima di iniziare a spostarsi. Al momento la neve sul nostro territorio è poca, quindi il problema maggiore è il ghiaccio, che rende insidiosi anche sentieri semplici da percorrere durante il resto dell’anno. Attenzione quindi alle ore di luce: consigliamo di avere sempre con sé una pila frontale carica, mentre per chi fa sci d’alpinismo è fondamentale avere anche pala, sonda e Artva (apparecchio ricerca travolti valanga) e soprattutto saperli usare. Cercate di divertirvi in montagna, ma di frequentarla con coscienza».

Alle 10 e alle 12 si è poi svolta poco distante dallo stand anche una dimostrazione pratica di autosoccorso in caso di valanga: con pala, sonda e Artva i partecipanti hanno provato a recuperare due manichini nascosti sotto un cumulo di neve, agendo in gruppo sotto la guida dei tecnici. «L’organismo resiste sotto la neve per circa 18\20 minuti – hanno spiegato -, che possono essere di più in caso si venga a creare una bolla d’aria, o di meno, chiaramente, se nella neve sono presenti rocce o alberi che possono colpire le persone travolte. Per questo è importantissimo sapere come praticare l’autosoccorso: spesso i mezzi impiegano decisamente più di venti minuti a raggiungere la zona dove si è verificato l’incidente. La rapidità di intervento può davvero salvare la vita».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
montagnasicurezza in montagna
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario