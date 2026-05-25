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Al rifugio dei cani di Chiari vanno 167mila euro di 5xmille

L’Odv «Uno per tutti, tutti per loro» raggiunto il secondo posto della donazioni da 5xmille in provincia di Brescia
Daniele Piacentini
Un cane ospitato - Foto da Facebook
Un cane ospitato - Foto da Facebook

Gli amici a quattro zampe fanno il pieno di solidarietà. L’Odv «Uno per tutti, tutti per loro» di Chiari ha raggiunto il secondo posto della donazioni da 5xmille in provincia di Brescia, con la ragguardevole cifra di circa 167mila euro. I volontari si occupano in particolare di dare un sostegno a cani e altri animali con disabilità o problemi di natura fisica ma non solo. Un impegno non semplice, visto che ogni animale ha necessità specifiche, sia in termini di cure che di attenzione.

Tutti, però, hanno bisogno di affetto e vicinanza, come è nel Dna del sodalizio, oggi ospitato in località Santellone, a Chiari. Tra le varie attività del gruppo c’è anche il tentativo di trovare una casa accogliente, dedicata e piena di calore per gli amici a quattro zampe, attraverso i percorsi di adozione. Per farlo utilizzano da un lato il passaparola e dall’altro una rodata e molto puntuale attività attraverso le pagine social, entrando così in contatto con appassionati e amanti degli animali un po’ in tutta Italia.

I fondi del 5 per mille di «Uno per tutti, tutti per loro» vanno tutti nel mantenimento quotidiano degli ospiti, nelle cure e nelle tante necessità quotidiane. L’importante aiuto arrivato grazie a 6.732firme potrà così restituire un sorriso a un amico a quattro zampe.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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