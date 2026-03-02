Abbandono di rifiuti: quanti verbali sono stati emessi a Brescia

Con l’avvio dell’applicazione delle nuove sanzioni dettate dal decreto «Terra dei fuochi» l’abbandono di rifiuti prevede una sanzione da 300 a 3.000 euro, con l’ammenda che da 1000 euro può arrivare a 10.000 e la pena raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi. Il deposito fuori dal cassonetto è quindi punito come reato contravvenzionale: di regola con la sola ammenda sopra richiamata, ma, se si tratta di titolari di imprese o responsabili di enti è previsto l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Le sanzioni

Oggi quindi l’illecito diviene penale contravvenzionale, con tutte le conseguenze di legge, incluse quelle relative alle contravvenzioni previste dal Tua. «A Brescia da fine anno 2025 sono già 64 le sanzioni che sono state comminate per altrettanti casi di abbandono di rifiuti. Si tratta dell’attività svolta dal Servizio Anti-degrado della Polizia Locale di Brescia che fa capo all’Unità Territoriale del comando di via Donegani» spiega il coordinatore, il commissario Marino Capuzzi, affiancato dall’assessore Valter Muchetti. Così dall’entrata in vigore del decreto gli operativi del settore hanno fatto registrare una marcata intensificazione delle attività operative.

Leggi anche Abbandono rifiuti: multe più severe anche a Brescia

I numeri

I dati confrontati con l’anno precedente (nel 2024 1951 abbandoni a fronte dei 2388 del 2025; 1746 mancati ritiri tessere nel 2024 rispetto ai 1360 del 2025 con 3697 verbali emessi nel 2024 e 3748 dello scorso anno) evidenziano come le azioni di contrasto al degrado urbano siano state potenziate, con un focus particolare su problematiche quali l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico e privato, la gestione dei veicoli in stato di abbandono (50 veicoli recuperati nel 2024 e 75 nel 2025), e l’evasione di numerose richieste da parte di cittadini ed enti riguardanti questioni di decoro e igiene pubblica (545 sanzioni nel 2024 su 100.085 fotogrammi e 610 nel 2025 con 106.648 immagini raccolte).

Il 2025 si è contraddistinto anche per l’introduzione di tre elementi significativi che hanno impattato sull’attività antidegrado. Oltre all’entrata in vigore del nuovo decreto, il nuovo Regolamento comunale di Polizia Locale del maggio 2025 ha fornito strumenti normativi adeguati per l’azione della Polizia Locale. È stato poi completato il percorso formativo per i neo-ispettori ambientali in collaborazione con Aprica.

Leggi anche Abbandono dei rifiuti, a Cellatica più controlli della Polizia Locale

Le statistiche sanzionatorie offrono uno spaccato significativo della situazione: sia nel 2024 che nel 2025, il numero di verbali emessi si attesta attorno ai 3.700, con introiti derivanti da sanzioni pari a 405.890 euro nel 2025, rispetto ai 406.556 euro del 2024. Un dato interessante riguarda l’attività sanzionatoria legata all’abbandono di rifiuti: dopo l’entrata in vigore del Decreto, questa attività è stata temporaneamente sospesa dall’8 ottobre al 31 dicembre. Questo periodo ha consentito di uniformare le procedure e informare i cittadini sull'introduzione della nuova sanzione elevata a 1.000 euro. Da gennaio 2026, però, l’attività è ripresa vigorosamente e sono state già sanzionate 64 infrazioni nel periodo novembre/dicembre 2025.

Le telecamere

Il sistema di videosorveglianza del Servizio Anti-degrado si articola in telecamere fisse e foto-trappole mobili (Flexcam). Nel 2025, il parco delle telecamere fisse è stato potenziato, passando da 20 a 31 unità grazie a un finanziamento regionale. Le sanzioni accertate tramite questi dispositivi sono aumentate di oltre il 10% rispetto al 2024, a testimonianza dell'efficacia della tecnologia nella lotta contro il degrado. Inoltre, il fenomeno dei veicoli in stato di abbandono ha mostrato un incremento del 50% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Rimossi 75 veicoli, rispetto ai 50 del 2024.