È proprio la prospettiva che la condanna a trent’anni diventi definitiva a rendere «altamente improbabile», secondo i giudici del Riesame, che Marco Toffaloni lasci la Svizzera. Restando nel Paese di cui è cittadino, Toffaloni conserva la sua unica fonte di reddito e, secondo il quadro richiamato nell’ordinanza che ha rigettato ricorso e arresti, può essere estradato soltanto con il suo consenso scritto. Se si trasferisse in un Paese legato all’Italia da una convenzione di estradizione, si esporrebbe invece al rischio di essere consegnato alle autorità italiane.
È uno dei passaggi centrali delle motivazioni depositate il 17 novembre, con cui il Tribunale per i minorenni, in funzione di Riesame, ha spiegato perché ha respinto l’appello della Procura generale per la custodia cautelare in carcere. Toffaloni, 16 anni all’epoca della strage di piazza della Loggia, è stato condannato in primo grado il 3 aprile 2025. L’appello contro la sentenza è stato dichiarato inammissibile e sulla decisione pende un ricorso in Cassazione che sarà discusso il prossimo 9 febbraio.
L’accusa
Per la Procura generale, l’avvicinarsi di una pronuncia definitiva cambiava il quadro. A indicare, secondo l’accusa, la volontà di sottrarsi alla giustizia italiana c’era anche il trasferimento in un albergo nei Grigioni nel settembre 2024, dopo che il Tribunale aveva invitato Toffaloni a presentarsi in udienza. La Procura aveva richiamato inoltre l’uso di un cellulare senza Sim, le fotografie scattate nei dintorni dell’albergo e l’abitudine del neofascista veronese di portare con sé uno zaino con quelli che lui stesso considerava i suoi beni più preziosi.
Il Riesame osserva che Toffaloni vive da oltre due anni nello stesso albergo, una struttura per soggiorni di lunga durata dove la sua presenza è registrata. Il telefono senza Sim e le fotografie sono considerati elementi neutri. Quanto allo zaino, dalla documentazione della polizia cantonale risulta che contiene carte assicurative e altri documenti che Toffaloni teme possano essergli sottratti se li lascia in camera.
La Procura generale aveva indicato un altro possibile motivo che ha Toffaloni per lasciare la Svizzera: l’interpellanza con la quale il parlamentare svizzero Carlo Sommaruga aveva sollevato l’ipotesi di revocare la cittadinanza a Toffaloni una volta divenuta definitiva la condanna. La difesa ha prodotto la risposta del Consiglio federale, datata 21 maggio 2025, secondo cui la revoca è possibile solo per chi ha una doppia nazionalità. Stando a quanto riportato dal Riesame, Toffaloni ha soltanto quella svizzera. In Svizzera percepisce inoltre una rendita e prestazioni complementari per 2.623 franchi al mese, la sua unica fonte di sostentamento.
In Svizzera
Nell’ottobre 2024 l’Ufficio federale di giustizia di Berna aveva già respinto una richiesta italiana di assistenza giudiziaria. Oltre a richiamare la necessità del consenso scritto per l’estradizione di un cittadino svizzero, aveva spiegato che il reato è considerato prescritto dall’ordinamento elvetico e che questo preclude anche la possibilità di chiedere alla Confederazione di eseguire la pena.
Per il Riesame, anche se la scelta di restare in Svizzera fosse dettata dalla volontà di sottrarsi all’esecuzione della condanna in Italia, per disporre la custodia cautelare servirebbero elementi che indichino il rischio concreto e attuale di un allontanamento. Il collegio ritiene inoltre che i 52 anni trascorsi dalla strage e la condotta tenuta da Toffaloni negli ultimi anni siano sufficienti a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati commessi con finalità di terrorismo.