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Processo Strage, il Riesame respinge la richiesta di arresto per Toffaloni

Non sono state ritenute sufficienti le ragioni esposte dalla Procura generale, che riteneva concreto il pericolo di fuga del 69enne, condannato come uno degli esecutori materiali dell’attentato in piazza Loggia
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Toffaloni, allora minorenne, in piazza Loggia il giorno della Strage - © www.giornaledibrescia.it
Toffaloni, allora minorenne, in piazza Loggia il giorno della Strage - © www.giornaledibrescia.it

Il tribunale del Riesame per i minorenni ha rigettato la richiesta della Procura Generale per l’arresto di Marco Toffaloni, oggi 69enne, condannato come uno degli esecutori materiali della Strage di piazza Loggia. Evidentemente le ragioni esposte dalla Procura Generale – che ritiene concreto il pericolo di fuga – non sono state ritenute sufficienti. 

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