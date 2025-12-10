A21, riaperto il casello di Brescia Sud (con alcune limitazioni)

Senza copertura, con un’installazione provvisoria ma comunque operativo e in tempi tutto sommato veloci. Il casello di Brescia Sud ha riaperto questa mattina dopo il grave incendio che lo scorso 30 ottobre ne aveva causato la distruzione.

Leggi anche Incendio al casello, il furgone bloccato a causa di un filo danneggiato

L’intervento

Dopo settimane di lavori d’urgenza, Autovia Padana ha completato gli interventi indispensabili alla messa in sicurezza dell’area e alla riattivazione della barriera. Il danno era stato causato da un mezzo pesante che aveva preso fuoco sotto la pensilina del casello, a causa di un guasto tecnico. Nel giro di pochi minuti le fiamme avevano avvolto cabine, impianti e copertura, sprigionando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Loading video... Il video dell'incendio al casello di Brescia Sud

L’intera struttura venne chiusa completamente, con forti ripercussioni sulla viabilità della A21, sia verso Brescia sia in direzione Piacenza. Ora le parti strutturali compromesse sono state rimosse, gli impianti danneggiati smantellati e sono state installate le strutture e le apparecchiature provvisorie necessarie. Con la riapertura di oggi sono tornati utilizzabili anche i varchi per i trasporti eccezionali.

Limiti

Loading video... Casello Brescia sud riaperto

Permangono però alcune limitazioni operative: all’uscita non è possibile effettuare pagamenti in contanti e risultano attivi esclusivamente i sistemi di telepedaggio e pagamento con carte, mentre in entrata sono disponibili due varchi, uno dedicato al telepedaggio e uno misto.

Già dalle prime ore del mattino il traffico è risultato scorrevole, seppur sostenuto. Il flusso di veicoli è tornato a essere importante e numerosi mezzi pesanti hanno immediatamente ripreso a transitare dal casello. Un ritorno alla normalità ancora parziale, ma fondamentale per uno dei nodi più delicati della mobilità bresciana, in attesa della ricostruzione definitiva della struttura.