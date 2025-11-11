Incendio al casello Brescia Sud in A21, al via la demolizione
Sono iniziati i lavori di demolizione del casello Brescia Sud lungo l’autostrada A21, colpito il 30 ottobre da un devastante incendio che ha completamente distrutto la struttura. A causarlo un furgone con sopra tre moto che si è fermato per motivi tecnici proprio sotto la pensilina.
I prossimi passi
Con l’inizio della fase di demolizione e successivo smaltimento dei materiali di risulta, secondo la società concessionaria Autovia Padana si potrà arrivare alla riapertura provvisoria nel giro di non meno di 5/6 settimane.
Tempi invece molto più lunghi per il ripristino totale: a detta dell'azienda la ricostruzione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche strutturali sulle fondazioni e al conseguente sviluppo della progettazione di dettaglio.
- Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21 - © www.giornaledibrescia.it
I viaggiatori
Gli utenti sono invitati a utilizzare le seguenti uscite alternative:
- Per chi viaggia in direzione Brescia/Milano (provenienza Piacenza): si consiglia di utilizzare l'uscita di Manerbio.
- Per chi proviene dalla A4, (provenienza Milano o Verona): si consiglia di utilizzare l'uscita di Brescia Centro.
La società raccomanda di consultare il sito di www.autoviapadana.it, i canali ufficiali della concessionaria e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la tratta per gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.
