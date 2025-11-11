Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incendio al casello Brescia Sud in A21, al via la demolizione

Le fiamme erano divampate il 30 ottobre: da allora la struttura è chiusa e per riaprirla provvisoriamente ci vorranno non meno di 5/6 settimane
Loading video...
Una ruspa al lavoro al casello di Brescia Sud in A21
AA

Sono iniziati i lavori di demolizione del casello Brescia Sud lungo l’autostrada A21, colpito il 30 ottobre da un devastante incendio che ha completamente distrutto la struttura. A causarlo un furgone con sopra tre moto che si è fermato per motivi tecnici proprio sotto la pensilina.

Loading video...
Il video dell'incendio al casello di Brescia Sud

I prossimi passi

Con l’inizio della fase di demolizione e successivo smaltimento dei materiali di risulta, secondo la società concessionaria Autovia Padana si potrà arrivare alla riapertura provvisoria nel giro di non meno di 5/6 settimane.

Tempi invece molto più lunghi per il ripristino totale: a detta dell'azienda la ricostruzione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche strutturali sulle fondazioni e al conseguente sviluppo della progettazione di dettaglio.

  • Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21
    Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21 - © www.giornaledibrescia.it
  • Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21
    Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21 - © www.giornaledibrescia.it
  • Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21
    Gli operai al lavoro al casello di Brescia Sud in A21 - © www.giornaledibrescia.it

I viaggiatori

Gli utenti sono invitati a utilizzare le seguenti uscite alternative:

  • Per chi viaggia in direzione Brescia/Milano (provenienza Piacenza): si consiglia di utilizzare l'uscita di Manerbio.
  • Per chi proviene dalla A4, (provenienza Milano o Verona): si consiglia di utilizzare l'uscita di Brescia Centro.

La società raccomanda di consultare il sito di www.autoviapadana.it, i canali ufficiali della concessionaria e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la tratta per gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
caselloautostrada A21incendio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario