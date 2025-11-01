Incendio al casello, il furgone bloccato a causa di un filo danneggiato

Il mezzo che ha fatto scoppiare l’incendio nella struttura in A21 era a cambio automatico. L’autista: «Si è bloccato in P e quindi non si muoveva»

2 ' di lettura

L'incendio al casello di Brescia Sud - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Una serie di concause ha portato al disastro di giovedì con la conseguente distruzione nell’incendio del furgone del casello autosttradale di Poncarale. Alcuni operai di un’impresa appaltatrice di Gavio, il gestore della concessionaria di A21, sono intervenuti non appena dal Renault Master hanno cominciato a levarsi delle colonne di fumo. «Non potevo spostare il furgone perchè il cambio automatico si è bloccato in P e quindi il mezzo non si muoveva» ha raccontato giovedì l’autista. Due operai de