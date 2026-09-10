Rezzato, oltre due milioni per rilanciare gli alloggi comunali

Con un investimento complessivo di 2 milioni e 409mila euro, ha preso il via il cantiere per la riqualificazione degli immobili comunali di via Lamarmora 8 e via De Gasperi 333, a Virle, frazione di Rezzato. La parte principale dell’investimento, pari a 2 milioni e 310mila euro, arriva dal programma Pnc «Sicuro, verde e sociale», destinato alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica; i restanti 99mila e 521 euro sono a carico del Comune.
I lavori
Un intervento a lungo atteso, che punta da un lato a recuperare un edificio disabitato da anni, dal quale si potranno ricavare due alloggi, da destinare all’edilizia residenziale pubblica, dall’altro a mettere mano ai dodici alloggi comunali già in essere dello stabile di via De Gasperi.
Quest’ultimo più consistente, sul piano edilizio, in quanto i dodici alloggi saranno interessati dalla sostituzione dei serramenti, dal rifacimento degli impianti interni e della copertura, e dal consolidamento della struttura, con l’obiettivo di migliorare contemporaneamente prestazioni energetiche, sicurezza e comfort degli appartamenti, con lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico.
Gli altri interventi
Nel progetto rientrano anche la sistemazione dell’area verde che intercorre tra i due edifici, che migliorerà la qualità della vita degli abitanti, e potrà essere usata anche per eventi. Non solo la realizzazione di un ponte pedonale sul torrente Rino, destinato a collegare via Lamarmora con il parcheggio del parco dei Giusti e la scuola Goini, completerà il tutto. Un intervento delicato perché entrambi gli edifici sotto la tutela della soprintendenza perché risalenti tra la fine dell’800 e i primi del ‘900.
I lavori si inseriscono nel più ampio disegno di recupero di una porzione del centro di Virle, oggi segnata anche dalla presenza dell’immobile inutilizzato. Proprio lo sblocco delle risorse rappresenta uno degli elementi alla base dell’intervento. I fondi erano stati infatti riconosciuti al Comune di Rezzato nel gennaio 2022, ma inutilizzati a causa dei ritardi accumulati nella predisposizione del progetto iniziale.
Edilizia pubblica
«Siamo riusciti a sbloccare un finanziamento milionario fermo da quattro anni che rischiavamo anche di perdere – sottolinea Enzo Gerosa, assessore di riferimento –. Sappiamo che i tempi sono stretti e complessa la gestione del cantiere, ma era importante concretizzare quelle risorse».
Per il sindaco Luca Reboldi, il progetto va oltre la riqualificazione dei singoli edifici. «Interveniamo su un’area comunale che da anni si trovava in una situazione di abbandono, destinando il recupero a nuove abitazioni per l’edilizia residenziale pubblica, allo stesso tempo miglioriamo le condizioni degli alloggi di via De Gasperi, come pure degli spazi pubblici e dei collegamenti».