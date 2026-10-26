Rezzato, la meridiana di Remo Bresciani trova casa alla Rsa Almici

Ci sono gesti che vanno oltre il valore di un dono, perché racchiudono generosità, bellezza e attenzione verso gli altri. Remo Bresciani, uno degli artisti più apprezzati del territorio rezzatese e non solo, ha donato al Comune la propria splendida meridiana, costruita da lui pezzo per pezzo: oggi è collocata nel giardino della Rsa Evaristo Almici, affettuosamente chiamata dai rezzatesi «Casa Almici».
Il pregiato manufatto ora scandirà il tempo di chi nella struttura vive e lavora, ma anche di familiari, volontari e amici che, con la loro presenza, contribuiscono a rendere più serene le giornate degli ospiti.
Fino a pochi mesi fa, la meridiana si trovava nel giardino dell’abitazione dell’artista. Un trasloco ne ha reso necessaria la rimozione, ma smantellare un’opera capace ancora di misurare perfettamente il tempo sarebbe stato un vero peccato. Bresciani ha così scelto di donarla al Comune, come già fatto in passato con altre opere. Dopo aver cercato una collocazione adeguata, la scelta è caduta sul giardino di Casa Almici, un luogo dove il tempo assume un significato particolarmente profondo.
Come funziona
A raccontarne il suo funzionamento è stato lo stesso Bresciani, visibilmente emozionato. «La meridiana – ha spiegato – sfrutta l’ombra proiettata dal sole attraverso lo «gnomone» sul quadrante, trasformando la luce in una misura del tempo e unendo sapere scientifico, manualità e arte».
Toccanti le parole della consigliera Sara Bardelloni. Era assente, sono state lette dalla presidente Silvana Archetti, e dell’assessore alla cultura Anna Bertolino, presenti con la direttrice Sonia Tagliani, e gran parte del CdA, con i molti volontari che donano il loro tempo agli ospiti. «Ogni persona porta con sé una storia fatta di esperienze, affetti, sacrifici e momenti vissuti. Storie che meritano ascolto, rispetto e attenzione. Essere anziani non significa smettere di vivere il presente. Significa avere ancora diritto a giornate ricche di relazioni, serenità e occasioni per stare bene».
Stagioni
Un messaggio che restituisce il senso più autentico dell’iniziativa. Perché ogni stagione della vita merita dignità, affetto e occasioni per sentirsi parte di una comunità. Mi auguro che, guardando questa meridiana, possiamo ricordarci ogni giorno che il tempo ha valore in ogni stagione della vita e che dedicarne un po’ agli altri è uno dei modi più belli per renderlo prezioso», ha concluso, non prima di aver ringraziato l’artista Bresciani per il prezioso e significativo dono. Nel giardino dell’Almici, la meridiana segnerà il passare delle ore, ricordando a tutti che il tempo più prezioso non è soltanto quello che scorre, ma quello che condividiamo con chi ci sta accanto.