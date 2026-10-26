Rezzato, la meridiana di Remo Bresciani trova casa alla Rsa Almici

L’opera, realizzata a mano e donata al Comune, è stata collocata nel giardino. Un simbolo del valore del tempo e dell’importanza di condividerlo con gli altri, in ogni stagione della vita

Francesca Zani 26 ottobre 2026 2 ' di lettura

La Meridiana di Remo Bresciani - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Rsa AlmicimeridianaRemo BrescianiRezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...