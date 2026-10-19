A Rezzato l’inclusione si fa sul lavoro: nasce «Assistente aziendale»

Promossa da Protech e Fobap Anffas, l’iniziativa coinvolge quattro persone con disabilità intellettiva e autismo in semplici attività quotidiane, favorendo autonomia, relazioni e una cultura aziendale più inclusiva

Francesca Zani 19 ottobre 2026 2 ' di lettura

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