Traffico in tilt sulla Gardeana occidentale all’altezza di Rezzato, teatro questa sera, domenica 1° novembre, di un incidente che ha coinvolto più veicoli. Stando alle prime ricostruzione degli agenti della Polizia locale di Rezzato, intervenuti sul posto, non ci sarebbero feriti gravi, ma sono diverse le persone coinvolte. Lo scontro ha causato diversi problemi alla viabilità con lunghe code a causa dei mezzi coinvolti: sul posto oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del fuoco.
Rezzato, incidente sulla Gardesana occidentale: traffico in tilt
Nello scontro sulla 45bis sarebbero rimasti coinvolti più veicoli: si registrano lunghe code
Francesca Zani
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