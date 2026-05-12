Rezzato, c’è l’accordo tra Comune e sponsor per il nuovo centro sportivo

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L’iter

L’Asd Gs San Carlo aveva presentato nelle scorse settimane all’Amministrazione un progetto per la valorizzazione dell’impianto. Dopo il riconoscimento del pubblico interesse e la pubblicazione dell’avviso per eventuali manifestazioni di interesse alternative, non essendo arrivate altre proposte, la gestione è stata affidata alla società sportiva per i prossimi 15 anni. L’investimento ammonta a circa 400mila euro, dei quali 150mila finanziati grazie ai main sponsor Busi group, Omr – Officine meccaniche rezzatesi – e Amministrazioni condominiali Zappia Caterina.

Il cantiere

I lavori prenderanno il via a luglio e si concluderanno entro settembre. La prima fase prevede la sostituzione del manto sintetico del campo a sette, il rifacimento dell’illuminazione dei campi a sette e a cinque e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Successivamente si procederà con l’ampliamento e la copertura delle tribune, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema per il deflusso delle acque piovane. Durante la presentazione Francesco Zappia ha spiegato il significato dell’iniziativa: «Vogliamo mettere radici ancora più profonde, perché i bambini sono il futuro e meritano un ambiente ordinato, pulito e accogliente».

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Soddisfatto anche il sindaco Luca Reboldi: «Sarà possibile riqualificare un altro impianto sportivo di grande valore sociale per il quartiere, garantendone anche la manutenzione negli anni futuri». A sottolineare l’importanza dell’intervento Mirko Busi, amministratore delegato di Busi group: «Per le aziende sostenere progetti seri significa investire nei giovani e nel territorio». I tecnici Paolo Del Pasqua e Alberto Mazzoldi hanno illustrato i dettagli dell’opera, che accompagnerà la crescita di una società passata in appena quattro anni da 15 a 400 iscritti.