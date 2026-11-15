Dal restauro al dubbio sul proprietario della cappella della pieve di Ghedi

I misteri sono come i denti degli squali: via uno ne spunta un altro. Risolto l’enigma vecchio di 50 anni del mitico Zapata che si beffò delle autorità dell’epoca, ecco un altro rebus alla Bartezzaghi: di chi è la cappella absidale dell’antica pieve che si trova sotto il campanile? Del Comune o della parrocchia? Il quesito circola da tempo, ma fino ad ora non c’è mai stata la necessità di scioglierlo.
I ghedesi si sono schierarti un po’ di qua e un po’ di là, tipo Guelfi e Ghibellini, con un’opinione prevalente che assegna la proprietà al Comune: convinzione formulata non sulla base di documenti, ma vox populi, alla «dicono che è così».
Burocrazia
Qualcosa, però, ha sparigliato le carte: «Credevamo che la cappella fosse del Comune - conferma l’assessora Delia Bresciani -, ma non ne siamo più certi. La cosa non farebbe alcuna differenza, come non l’ha mai fatta, se non fosse che ora dobbiamo sapere». Non solo, come spiega il sindaco Federico Casali, «per una questione di responsabilità», ma perché c’è in ballo un’operazione che presuppone una risposta al quesito.
Tutta colpa del «Compianto sul Cristo deposto nel sepolcro», un dipinto del XIV secolo aggrappato ad una parete della cappella. L’opera è da restaurare, ma per procedere serve che il proprietario faccia richiesta alla Soprintendenza: è quindi necessario stabilire a chi appartengano cappella e dipinto.
Da qui le nuove indagini, che hanno riportato l’enigma al punto di partenza: chi è il proprietario? Al momento gli archivi non danno risposte.
C’è pure un altro aspetto, meno filosofico, ma di sostanza: siccome è lecito supporre che l’onere del restauro sia in carico al proprietario, l’enigma si sposta dal piano teorico a quello pratico. Chi deve mettere mano al portafogli? Il Comune o la parrocchia?
Quando il Comune pensava d’essere proprietario, l’assessora Bresciani aveva anticipato che l’Amministrazione avrebbe trovato i 25/30.000 euro per il restauro. Se risultasse che la cappella è della parrocchia, ci potrebbe essere la tentazione di svicolare? Ipotesi da malelingue, perché gli amministratori assicurano che non farebbero mai una cosa del genere: «Quale che sia il proprietario - assicura il sindaco - troveremo una soluzione».