L’idea di riportare nella Riserva delle Torbiere il tesoretto archeologico millenario custodito a Roma nel museo Pigorini è stata rilanciata qualche giorno fa dall’ex presidente della Comunità montana Gian Paolo Pezzotti ed è subito piaciuta al presidente della Riserva Marco Pilotti. Per Pezzotti il lavoro sarebbe «di grande valore culturale», però altrettanto «impegnativo e non scontato dal punto di vista burocratico».
Gli oggetti antichi parcheggiati nei sotterranei del Pigorini risalgono al Paleolitico, quindi almeno 10mila anni fa. Quando Pezzotti e chi l’ha accompagnato a Roma negli anni Ottanta ne hanno preso visione, erano contenuti in tre casse ed erano attrezzi di pietra per le faccende quotidiane, frecce e selci.
Presidente Pilotti, che valore avrebbe riportare a casa il tesoretto?
Farlo corrisponde alla visione attuale dell’ente e al modo in cui interpreta la rilevanza della Riserva. Questa è un’area naturalistica di grande rilevanza ma anche un pezzo di storia del territorio. Per un secolo si è estratta la torba. Prima però, e per molti secoli, è stata abitata da comunità antecedenti l’età del bronzo insediate in palafitte, che hanno lasciato tracce meritevoli di essere recuperate e valorizzate.
Allestendo un museo cambierebbe l’immagine delle torbiere?
La visita in torbiera potrebbe diventare un viaggio nelle diverse dimensioni che la caratterizzano: non più solo ambientale e naturalistica, ma anche storica e archeologica. Ci sono ottime ragioni per provare a recuperare il materiale disperso, che non si trova solo al Pigorini ma in diverse sedi, tra cui i musei di Scienze naturali e Santa Giulia di Brescia.
Non è difficile pensare che il posto più adatto ad accogliere questi oggetti sia il Sebino e non Roma.
Certamente. Per prima cosa perché il valore dei manufatti è legato anche al luogo in cui sono stati ritrovati. Quelli litici, come lo straordinario elmo in bronzo rinvenuto proprio qui, potrebbero acquistare una particolare forza narrativa se ricondotti al paesaggio da cui provengono. Un’altra ragione è che il nostro territorio ha sempre mostrato sensibilità per l’argomento. Penso alla presenza dell’Uspaaa, che anni fa ha pubblicato con il Comune di Corte Franca un libro sui resti preistorici e medievali di questo territorio. L’Uspaaa ha favorito iniziative con la Soprintendenza dei beni Archeologici di Brescia, che potrebbe agire da facilitatore nel caso si tentasse il recupero.
E quale sarebbe la sede più adatta ad accogliere il tesoretto?
Per noi il monastero benedettino di San Pietro in Lamosa, un complesso che racconta la storia sebino-franciacortina degli ultimi mille anni, in cui si potrebbe ampliare la finestra temporale portandola indietro di 5000 anni.
Quali i primi passi da fare?
Creare un gruppo di attori che abbiano questa volontà. Poi allestire un progetto e proporlo al Pigorini.