Uk, sigarette vietate a vita ai nati dopo il 2009: siete d’accordo?

Nel Regno Unito è appena stata approvata una legge che vieta a chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2009 di acquistare tabacco o sigarette elettroniche. Si tratta di una misura permanente, e non di una semplice modifica dell’età legale, che mira in prospettiva a eliminare il fumo tra le giovani generazioni.

Il «Tobacco and Vapes Bill», questo il nome della legge, è stato approvato dalla Camera dei Comuni e da quella dei Lord, ed entrerà in vigore tra pochi giorni, con l’approvazione formale del re. Introdurrà il divieto di fumare (esteso alle sigarette elettroniche) anche nelle auto che trasportano i bambini, nei parchi giochi e all’esterno delle scuole.

La legge consente invece di «svapare» all’esterno degli ospedali, nell’ottica di disincentivare l’uso di prodotti contenenti tabacco. Sarà ancora possibile fumare nelle abitazioni private e nei giardini dei pub.

Siete d’accordo con questa misura, e ritenete che l’Italia debba seguire l’esempio britannico, oppure no? Esprimete la vostra opinione qui sotto.