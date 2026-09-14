Regione Lombardia finanzierà il ponte provvisorio a Rino di Sonico

La Regione finanzierà il ponte provvisorio a Rino di Sonico. Ad annunciarlo il consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini.
La concessione del contributo straordinario, 350mila euro per ricucire subito la viabilità della frazione al Comune di Sonico, servirà per l’installazione di un’infrastruttura di emergenza provvisorio sul torrente Rabbia, nei pressi dell’attraversamento distrutto dagli eventi calamitosi del 20 agosto 2026. «I residenti di Rino non possono aspettare – ha aggiunto Caparini –. Quando c’è un’emergenza in montagna si deve intervenire, punto».