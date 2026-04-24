Aumentano i reati informatici: voi ne avete mai subito uno?

A Brescia e non solo, negli ultimi anni, si è registrata un’ampia diffusione di reati informatici. Uno dei più comuni è l’accesso abusivo a sistemi protetti, come account email, profili social o database aziendali.

Rientrano in questa categoria anche il furto di dati personali, le truffe online, il phishing – cioè i tentativi di sottrarre dati d’accesso o informazioni sensibili fingendosi aziende riconosciute e affidabili –, o ancora i malware, software progettati per danneggiare o controllare dispositivi.

Carte di credito clonate

Un altro esempio è la clonazione delle carte di credito, che avviene quando i dati della carta vengono copiati illegalmente tramite dispositivi installati su bancomat e Pos, o attraverso attacchi informatici ai sistemi di pagamento.

Il blocco dei dati personali, invece, è spesso legato ai ransomware: attacchi in cui i criminali criptano file e informazioni di utenti, aziende o enti pubblici, rendendoli inaccessibili fino al pagamento di un riscatto. In questi casi il danno non è solo economico, ma riguarda anche privacy e continuità operativa.

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Fondamentale proteggersi

I reati informatici comprendono anche sostituzione di identità digitale, cyberstalking e frodi nei pagamenti elettronici. Difendersi richiede attenzione: password sicure, autenticazione a due fattori, aggiornamenti costanti e prudenza online sono le prime forme di prevenzione.

A voi è mai capitato di essere vittime di un reato informatico? Fatecelo sapere qui sotto.