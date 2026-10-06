Reas, al Centro fiera di Montichiari tornano gli operatori dell’Emergenza

Innovazione, aggiornamento e condivisione di valori si incontrano ancora al Salone internazionale dell’Emergenza: è tutto pronto per la 25esima edizione di Reas, che dà appuntamento, al Centro fiera di Montichiari, da giovedì 8 a sabato 10 ottobre. La manifestazione, organizzata dal Centro Fiera in partnership con la Hannover Fairs International GmbH e con la fiera specializzata Interschutz di Hannover (la cui prossima edizione sarà nel 2030), verrà inaugurata alle 11 (ma le porte sono aperte dalle 9), alla presenza di varie autorità, tra le quali l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa.
Il Salone, che può contare sui patrocini di enti, Regioni, corpi dello Stato e associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza, è cresciuto progressivamente nel corso del tempo ed è ormai diventato un punto di riferimento per chi è in prima linea nel settore, da professionista o da volontario: lo confermano i numeri da tutto esaurito annunciati dal polo fieristico stesso, che comunica la presenza di oltre 300 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 19 Paesi, tra cui Germania, Francia, Spagna, Svezia, Polonia, Gran Bretagna, Ucraina, Stati Uniti, Canada, Cina e Corea del Sud.
Cosa ci sarà
In particolare, negli 8 padiglioni, saranno presenti, da visionare, mezzi e attrezzature per gli interventi nelle zone colpite da incendi e catastrofi naturali, imbarcazioni e dispositivi per il soccorso in acqua, veicoli speciali per intervenire in zone allagate o terremotate, droni, ambulanze con apparecchiature salvavita e sistemi di comunicazione innovativi, nonché ausili per persone con disabilità e abbigliamento tecnico per gli operatori.
Ma è, come sempre, anche un’occasione di informazione e formazione, grazie a un programma di convegni e conferenze, tra cui la Tavola rotonda Aib (Anti incendio boschivo), che vedrà la presentazione del bilancio dell’ultima campagna estiva contro gli incendi nei boschi, nonché seminari su vari temi, dalle nuove tecnologie alla psicologia dell’emergenza, dimostrazioni pratiche e anche esercitazioni (ad esempio, sabato, alle 15, nell’area esterna, ci sarà un’esercitazione interforze di maxi emergenza con simulazione di incidente in autostrada).
Sensibilizzazione e cultura della sicurezza
Reas punta anche alla sensibilizzazione e alla diffusione di una cultura della sicurezza e dell’emergenza: lo dimostreranno, come ogni anno, anche i vari stand istituzionali di forze dell’ordine e associazioni con attività rivolte ai bambini. «Festeggiando venticinque anni di attività, Reas si conferma un appuntamento internazionale imperdibile per tutto il settore dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell’antincendio- commenta Ezio Zorzi, direttore generale del Centro Fiera di Montichiari-. Anche quest’anno saranno presenti tutti i massimi operatori italiani ed esteri, verranno presentate le ultime novità in ambito tecnologico e sarà offerta una preziosa occasione di incontro, di confronto e di formazione per il folto pubblico di professionisti e volontari».
Per informazioni
È visitabile dalle 9 alle 18, a ingresso gratuito, previa registrazione online: www.reasonline.it/visita/. Per avere ulteriori informazioni: www.reasonline.it.