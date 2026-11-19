Arte e antiquariato saranno protagonisti al Centro fiera di Montichiari, dove, da sabato 21 a domenica 29 novembre, torna «Rassegna Antiquaria»: la nota mostra-mercato che, da oltre tre decenni, richiama collezionisti, antiquari e appassionati. Come sempre, «sfileranno» le bellezze proposte da gallerie di tutta Italia che, negli anni, sono state selezionate per offrire al pubblico opere e pezzi di varie epoche e di diversi stili.
Quest’edizione
Anche per l’edizione 2026, ad accogliere il visitatore sarà una mostra collaterale allestita nel foyer: in particolare, quest’anno, sarà «Respiri primordiali: il filo rosso della vita», attraverso cui l’artista Giusy Rampini invita a riscoprire il legame profondo con la natura e a riflettere sulla fragilità degli equilibri ambientali. Protagonista delle opere di Rampini è infatti la grande fauna africana: elefanti, leoni e rinoceronti, frutto di studi dal vero e di una rigorosa ricerca fotografica. «Rassegna Antiquaria vanta un legame profondo con gli appassionati di arte – dichiara Gianantonio Rosa, presidente del Centro Fiera Montichiari –. L’edizione di quest’anno si conferma particolarmente ricca di contenuti con opere di pregio che faranno la gioia dei collezionisti più esigenti ma anche di quanti sanno apprezzare il valore di oggetti ricchi di storia e bellezza. Montichiari è una città dalla straordinaria tradizione artistica, come confermano le numerose iniziative di MontichiariMusei, sistema museale urbano riconosciuto dalla Regione Lombardia. In questo contesto, Rassegna Antiquaria contribuisce ad arricchire un’offerta culturale di altissimo livello, rafforzando il dialogo tra la manifestazione, la città e il suo patrimonio».
Gli orari
Il sindaco Marco Togni la definisce «davvero la fiera del bello: il bello in senso estetico, il bello in senso artistico e, più in generale, il bello nelle sue varie dimensioni, dall’oggetto d’arredo all’opera d’ingegno al mobile» e ringrazia lo staff del Centro fiera. La rassegna è visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 19 e nei giorni infrasettimanali dalle 15 alle 19. Informazioni: www.rassegnaantiquaria.it. Biglietto: 10 euro (ridotto ultra65enni 7 euro; gratuito fino ai 12 anni).