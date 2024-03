Rapinatori arrestati, il leader della banda è un fotomodello di 22 anni

È una fotomodello di 22 anni di origini senegalesi che ha sfilato sulle passerelle milanesi per i più grandi marchi di moda, il leader della banda fermata nelle scorse ore da carabinieri e Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato un compro oro in città a inizio gennaio e la gioielleria di via X giornate in pieno centro storico a fine febbraio.

Rapine per una vita nel lusso

Stando a quanto emerso dalle indagini la banda composta tutti da giovanissimi, commetteva le rapine per poter condurre una vita di lusso tra potenti auto e cene nei migliori ristoranti. Il giovanissimo, già con precedenti, ha partecipato ad entrambi gli assalti armato di pistola a salve.