Rapinatori arrestati, Laganà: «Abbiamo dato una risposta concreta»

«Sono particolarmente felice del risultato di questa operazione di Polizia e carabinieri avvenuto in tempi rapidi. Erano fatti che hanno preoccupato molto la comunità bresciana». Lo ha detto il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà introducendo la conferenza stampa sull’arresto dei tre rapinatori ritenuti i responsabili dei colpi al compro oro di via Orzinuovi di inizio gennaio e alla gioielleria sotto i portici in via X Giornate di due settimane fa. Il Prefetto ha aggiunto: «Abbiamo dato una risposta concreta, al di là delle rassicurazioni, a chi opera nel centro di Brescia. Dopo la rapina in gioielleria si era diffusa la paura».

Il questore Eugenio Spina ha sottolineato che «le rapine avevano destato un importante allarme sociale. Abbiamo cercato fin da subito con i carabinieri, nell’ambito di una sinergia positiva, di risolvere i due casi nel minor tempo possibile». Per il comandante provinciale dei carabinieri Vittorio Fragalà «la città ha percepito l’ultima rapina come una ferita nel cuore di Brescia. Il risultato conseguito è la risposta dello Stato».

La sindaca Laura Castelletti si è detta soddisfatta «della risposta arrivata in tempi rapidi. I nostri concittadini sono stati rassicurati con grande rapidità».