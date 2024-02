Rapina a mano armata in una gioielleria sotto i portici in centro

Rapina a mano armata in una gioielleria sotto i portici in pieno centro a Brescia. Durante l’assalto sono anche stati esplosi alcuni colpi di pistola, ma si presume con un’arma a salve.

A entrare in azione due persone con casco integrale, che hanno portato via tutta la merce esposta in vetrina, tra gioielli e orologi. Il valore totale del bottino è circa 300mila euro.

La proprietaria ha reagito urlando attirando l’attenzione del figlio, che è intervenuto affrontando i due rapinatori: ne è nata una colluttazione e i malviventi hanno colpito l’uomo al volto con il calcio dell’arma. Poi hanno esploso alcuni colpi di pistola a salve e sono scappati in due differenti direzioni.

Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti, ma si tratta comunque un episodio inquietante che arriva ad una sola settimana di distanza dalla spaccata effettuata ai danni di un’altra gioielleria, sempre sotto i portici di via Dieci giornate in città.