Rapina nella gioielleria di via X Giornate: arrestata la banda

Arrestata la banda che ha commesso la rapina nella gioielleria sotto i portici in pieno centro (in via X Giornate) a Brescia due settimane fa, il 23 febbraio.

La svolta nelle indagini dei carabinieri e della Polizia di Stato è arrivata nelle scorse ore. Tre i rapinatori finiti in manette e sarebbero anche gli stessi coinvolti nell’assalto al compro oro di via Orzinuovi avvenuto ad inizio gennaio. Gli indagati sarebbero invece complessivamente sette, compresa una donna.

Confesercenti

«Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito delle indagini che hanno portato all’arresto della banda - afferma la presidente di Confesercenti Barbara Quaresmini -, è un bel segnale, il migliore che le autorità di pubblica sicurezza potessero darci in questo momento così delicato per la sicurezza degli esercizi commerciali».