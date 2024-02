Rapina in centro, Massoletti: «Imprescindibile la sicurezza degli imprenditori nei loro negozi»

«Abbiamo appreso dell’accaduto e innanzitutto vogliamo esprimere solidarietà all’imprenditore e alla sua famiglia», così il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti, ha commentato la rapina andata in scena nella serata di venerdì che ha coinvolto una gioielleria di via X giornate in pieno centro storico.

«Un episodio di cronaca, che si aggiunge ai molti già avvenuti nel corso degli ultimi mesi, che compromettono la voglia di fare impresa e anche la fruizione del centro storico da parte dei consumatori» dice Massoletti. Che aggiunge: «È imprescindibile che gli imprenditori possano lavorare in sicurezza nei propri negozi senza il timore di subire rapine o ritorsioni».

«Servono misure preventive»

Il presidente di Confcommercio Brescia ha poi aggiunto: «Attendiamo che le istituzioni ora facciano chiarezza sulla vicenda arrestando i responsabili e predisponendo una serie di misure che blocchino questi eventi di criminalità e prevengano ulteriori episodi di microcriminalità, poiché la legalità è una condizione inderogabile per lo sviluppo commerciale e turistico della nostra città. Siamo da sempre a disposizione per aiutare le pubbliche amministrazioni nel contrasto a questi fenomeni», ha concluso il presidente Massoletti.