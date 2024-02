Colpo da 300mila euro in una gioielleria sotto i portici: la ricostruzione

Sono bastati una manciata di minuti e l’efferatezza della gang criminale entrata in scena sotto i Portici di via Dieci Giornate per portare il far west in pieno centro. Con tanto di colpi di pistola, fortunatamente a salve, esplosi. Due rapinatori ieri sera, poco prima delle 19, hanno fatto irruzione nella gioielleria «I Gioielli di Rossana» nota da due generazioni per la vendita di arte orafa valenzana. I due, con caschi integrali, si sono presentati sotto i Portici quando una cliente, uscendo, ha fatto aprire le porte blindate della gioielleria.

L’assalto

I due banditi erano vestiti da rider, con tanto di borse a spalle, le stesse che hanno poi riempito con la refurtiva: un bottino da oltre 300mila euro tra gioielli e orologi. Si sono presentati nel negozio brandendo una pistola semiautomatica risultata a salve. I criminali sono arrivati da corso Zanardelli sotto i Portici, guidando monopattini che sarebbero stati modificati per poter fuggire in velocità, come mostrano le immagini di videosorveglianza.

Nei concitati momenti della rapina i due criminali hanno svuotato la ricca vetrina della gioielleria, dove si trovavano in esposizione collier, bracciali e Rolex, quindi hanno affrontato la reazione dei titolari. Il figlio della proprietaria si è infatti scagliato contro l’uomo con la pistola e come reazione ha ricevuto dei pugni in faccia ed è stato colpito al volto dal calcio dell’arma.

La fuga

Quando i due hanno guadagnato l’uscita un altro addetto della gioielleria è intervenuto a bloccare la fuga e nel parapiglia che ne è conseguito uno dei rapinatori ha sparato due colpi di pistola. Tutti a salve.

A quel punto nella sorpresa generale di chi passava sotto i portici, i malviventi hanno preso i monopattini e con la borsa gialla tra le gambe sono sfrecciati lungo i Portici in direzione piazza della Loggia. Il primo dei due è stato inseguito da alcuni giovani che hanno assistito alla scena. Quasi un minuto dopo il secondo rapinatore è sfrecciato sulle due ruote nella stessa direzione, dileguandosi tra le persone che passeggiavano in centro.

L’ipotesi

La tipologia di assalto, l’ipotesi che possa esser stata coinvolta anche una donna poco prima dell’irruzione e l’azione di due persone, riportano alla precedente rapina del Compro Oro di via Orzinuovi del 12 gennaio scorso. Anche in quel caso i banditi avevano tra le mani una pistola Glock. Lo stesso modello usato ieri a sera.