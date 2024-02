Il gioielliere rapinato in centro: «Parlavano italiano, uno mi ha colpito con l’arma»

La testimonianza dell’uomo: «È stato tutto molto veloce, cinque minuti al massimo. Sono entrati sfruttando l’uscita di una cliente e hanno fermato la porta con qualcosa»

1 ' di lettura

Il gioielliere colpito al volto con il calcio della pistola - © www.giornaledibrescia.it

La risposta è immediata. «Come sto? Male. Ora infatti vado in ospedale». Il gioielliere vittima della rapina sotto i Portici in città risponde al cellulare ancora sotto choc. Nonostante siano passate alcune ore. «I rapinatori erano in due, parlavano in italiano, ma non sono riuscito a vederli in faccia perché indossavano un casco integrale» dice Alessandro. L’uomo ricorda ogni momento. «È stato tutto molto veloce, cinque minuti al massimo. Sono entrati sfruttando l’uscita di una cliente e hanno