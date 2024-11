Rapina dopo la truffa dei bitcoin: chiesta condanna per il modello

Sylla Alioune, senegalese di 22 anni, è diventato noto alle cronache bresciane quando è sceso dalle passerelle milanesi sulle quali faceva il modello per rapinare, insieme a diversi complici, gioiellerie in centro a Brescia. Il colpo da 300mila euro del 23 febbraio alla gioielleria Rossana sotto i portici di via X Giornate aveva puntato su di loro i riflettori di Polizia e Carabinieri che, 20 giorni dopo, li avevano arrestati ritenendoli responsabili anche di una rapina analoga in via Orzinuovi.

In aula

Ieri mattina due dei componenti della banda, Sylla Alioune e Hygert Dadushi, albanese di 25 anni, sono tornati in tribunale per il processo, che si è celebrato con rito abbreviato, in cui sono imputati con altre due persone per una rapina pluriaggravata commessa a Castenedolo poche settimane prima, il 4 dicembre del 2022. Quella sera la banda, formata da quattro persone, aveva preso appuntamento con un altro soggetto con cui uno di loro aveva un credito di 10mila euro per una vicenda legata all’acquisto di bitcoin e che poi era sfociata in una truffa.

La rapina

I quattro avevano bloccato il debitore, gli avevano strappato il telefono e si erano fatti un bonifico con tutto il denaro che aveva sul conto, sottraendogli quello che aveva in tasca – in totale meno di mille euro – e colpendolo con un coltello al fianco. Per i quattro componenti della banda che la vittima ha riconosciuto è stata chiesta la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione mentre per il quinto indagato, che aveva guidato l’auto ma senza sapere cosa avrebbero fatto gli altri, la stessa Procura ha chiesto l’assoluzione, a cui si è associato l’avvocato difensore.

Le difese degli altri invece hanno chiesto che il reato fosse riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni spiegando che il loro scopo era quello di recuperare il denaro perduto e in subordine hanno chiesto di concedere le attenuanti generiche. Sentenza il 18 dicembre.