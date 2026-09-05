Rally 1000 Miglia, auto finisce in una scarpata: feriti pilota e navigatore

Incidente oggi, sabato 5 settembre, durante il Rally 1000 Miglia, a Provaglio Valsabbia, dove un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata, a circa 20 metri dalla strada, in una zona caratterizzata da vegetazione e terreno particolarmente impervio.
I soccorsi
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, che hanno raggiunto il pilota e il navigatore e collaborato con il personale del 118 nelle operazioni di soccorso.
Feriti pilota e navigatore
Uno dei feriti, raggiunto dal personale sanitario dell’elisoccorso e dai Vigili del Fuoco, è stato immobilizzato e trasportato lungo un sentiero impervio fino alla strada, dove è stato affidato alle cure del personale e successivamente elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia. La seconda persona, che ha riportato ferite meno gravi, è stato soccorso e trasportato al Civile a Brescia.
Alle operazioni hanno partecipato anche il personale tecnico e sanitario della manifestazione, compresi i tecnici incaricati della sicurezza del Rally 1000 Miglia. I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo.
L’incidente e le fiamme
Ieri, invece, l’auto del bresciano Luca Pedersoli ha preso fuoco durante una delle prime prove.