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Rally 1000 Miglia, auto finisce in una scarpata: feriti pilota e navigatore

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’elisoccorso, che ha trasportato uno dei due occupanti alla Poliambulanza
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

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L'intervento dei Vigili del fuoco al Rally 1000 Miglia

Incidente oggi, sabato 5 settembre, durante il Rally 1000 Miglia, a Provaglio Valsabbia, dove un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata, a circa 20 metri dalla strada, in una zona caratterizzata da vegetazione e terreno particolarmente impervio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, che hanno raggiunto il pilota e il navigatore e collaborato con il personale del 118 nelle operazioni di soccorso.

Feriti pilota e navigatore

Uno dei feriti, raggiunto dal personale sanitario dell’elisoccorso e dai Vigili del Fuoco, è stato immobilizzato e trasportato lungo un sentiero impervio fino alla strada, dove è stato affidato alle cure del personale e successivamente elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia. La seconda persona, che ha riportato ferite meno gravi, è stato soccorso e trasportato al Civile a Brescia.
Alle operazioni hanno partecipato anche il personale tecnico e sanitario della manifestazione, compresi i tecnici incaricati della sicurezza del Rally 1000 Miglia. I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo.

L’incidente e le fiamme

Ieri, invece, l’auto del bresciano Luca Pedersoli ha preso fuoco durante una delle prime prove.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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