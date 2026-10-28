Scritte oscene nella chiesa di Quinzano: «Ora chiuderemo prima»

«Quello che resta è una grande amarezza», sono queste le parole del parroco don Lorenzo Boldrini dopo la scoperta fatta, alcuni giorni fa, di scritte oscene all'interno della Chiesa Parrocchiale di Quinzano.
Il sacerdote ha deciso che anticiperà la chiusura del luogo sacro. Ad accorgersi degli atti vandalici all’interno del luogo sacro sono state le volontarie che la mattina aprono la chiesa. «Intorno alle prime ore del mattino - precisa don Lorenzo - sono state alcune donne della comunità che si occupano quotidianamente della cura e della pulizia della struttura ad avvisarmi del fatto. Le scritte, dal contenuto volgare e offensivo, sono state rimosse dai banchi della chiesa e anche dagli scaloni d’ingresso e ripulite con tempestività per restituire il decoro al luogo sacro, ma l'eco del gesto ha scosso profondamente l'intera cittadinanza».
Amarezza
L’episodio riaccende inevitabilmente i riflettori anche sul tema del rispetto per i beni comuni e per evitare che fatti simili si possano verificare ancora il parroco ha deciso che chiuderà la chiesa dopo mezzogiorno e non più la sera.
«Più che la rabbia, in questo momento prevale una forte amarezza - precisa il sacerdote -. Quando ad essere preso di mira è un luogo di culto, che per antonomasia è la casa di tutti e il simbolo di una comunità unita, significa che c'è una ferita nel tessuto educativo. Gesti simili denotano una mancanza di rispetto che va oltre la religione; colpiscono la storia, l'identità e i valori del nostro paese. L'auspicio è che questo episodio diventi un'occasione di riflessione per tutti. Onde evitare che simili gesti accadano la parrocchiale chiuderà le porte dopo le funzioni religiose del mattino, quindi nel primissimo pomeriggio e non più la sera».