Quinzano, dopo la conferma Olivari presenta la nuova Giunta

Al fianco del sindaco, che ha scelto di mantenere direttamente le deleghe a Bilancio, enti partecipati, personale, manutenzione e lavori pubblici e turismo, siederanno quattro assessori con competenze distribuite nei principali ambiti dell’azione amministrativa. Il ruolo di vicesindaco è stato affidato ad Alessandra Brunelli , che seguirà Agricoltura, edilizia privata e sicurezza. Federico Bertuzzi avrà invece la responsabilità di Istruzione e cultura, imprenditoria e grandi eventi, innovazione, digitalizzazione e comunicazione.

A Marinella Brunelli sono state assegnate le deleghe ai Servizi sociali e al volontariato, mentre Camilla Bertoni si occuperà di Salute, ambiente e territorio, sport e tempo libero e politiche giovanili. Contestualmente è stato nominato capogruppo di maggioranza Riccardo Bertolini, cui sono state affidate deleghe senza portafoglio nei settori dell’Innovazione, digitalizzazione e comunicazione, dell’istruzione e cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili. «Nei prossimi giorni – precisa Olivari – saranno inoltre formalizzate le deleghe che darò agli altri consiglieri di maggioranza e poi si procederà al rinnovo delle otto Commissioni consultive comunali».

I numeri

La nuova squadra quindi prende forma dopo il netto successo ottenuto alle amministrative. Con un’affluenza del 68,44%, la più alta dell’intera provincia, i cittadini hanno confermato Lorenzo Olivari alla guida del Comune con 2.265 voti, pari al 67,57% dei consensi espressi. La prima seduta del nuovo Consiglio è stata convocata per mercoledì 10 alle 18.30 nella sala consiliare, aperta al pubblico.

«Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la fiducia rinnovata con una partecipazione così significativa – ha concluso il sindaco –. Congratulazioni alla nuova Giunta, al capogruppo Riccardo Bertolini e a tutti i consiglieri comunali eletti, di maggioranza e minoranza. A tutti rivolgo il mio augurio di buon lavoro».