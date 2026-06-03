Quinzano, dopo la conferma Olivari presenta la nuova Giunta

«Una squadra rinnovata». A pochi giorni dalla vittoria elettorale, il sindaco Lorenzo Olivari ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale che accompagnerà il secondo mandato dell’amministrazione targata «CambiAmo Quinzano». «Le nomine, condivise con il gruppo di maggioranza, e formalmente depositate il 29 maggio – precisa il sindaco Lorenzo Olivari –, delineano una squadra rinnovata chiamata a guidare il Comune nei prossimi cinque anni».
I ruoli
Al fianco del sindaco, che ha scelto di mantenere direttamente le deleghe a Bilancio, enti partecipati, personale, manutenzione e lavori pubblici e turismo, siederanno quattro assessori con competenze distribuite nei principali ambiti dell’azione amministrativa. Il ruolo di vicesindaco è stato affidato ad Alessandra Brunelli, che seguirà Agricoltura, edilizia privata e sicurezza. Federico Bertuzzi avrà invece la responsabilità di Istruzione e cultura, imprenditoria e grandi eventi, innovazione, digitalizzazione e comunicazione.
A Marinella Brunelli sono state assegnate le deleghe ai Servizi sociali e al volontariato, mentre Camilla Bertoni si occuperà di Salute, ambiente e territorio, sport e tempo libero e politiche giovanili. Contestualmente è stato nominato capogruppo di maggioranza Riccardo Bertolini, cui sono state affidate deleghe senza portafoglio nei settori dell’Innovazione, digitalizzazione e comunicazione, dell’istruzione e cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili. «Nei prossimi giorni – precisa Olivari – saranno inoltre formalizzate le deleghe che darò agli altri consiglieri di maggioranza e poi si procederà al rinnovo delle otto Commissioni consultive comunali».
I numeri
La nuova squadra quindi prende forma dopo il netto successo ottenuto alle amministrative. Con un’affluenza del 68,44%, la più alta dell’intera provincia, i cittadini hanno confermato Lorenzo Olivari alla guida del Comune con 2.265 voti, pari al 67,57% dei consensi espressi. La prima seduta del nuovo Consiglio è stata convocata per mercoledì 10 alle 18.30 nella sala consiliare, aperta al pubblico.
«Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la fiducia rinnovata con una partecipazione così significativa – ha concluso il sindaco –. Congratulazioni alla nuova Giunta, al capogruppo Riccardo Bertolini e a tutti i consiglieri comunali eletti, di maggioranza e minoranza. A tutti rivolgo il mio augurio di buon lavoro».