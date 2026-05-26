Amministrative 2026, a Quinzano confermato sindaco Lorenzo Olivari

«L’elettorato ha quindi premiato la strada intrapresa e il grande lavoro svolto durante il percorso – commenta il sindaco confermato –. Ma dietro il voto c’è dell’altro : c’è, anzitutto, l’affetto che ci ha inondati in questa due giorni di esercizio democratico, tra parole di vicinanza, sinceri abbracci e speranzosi sguardi di diffuso e straordinario calore».

La campagna elettorale si era giocata proprio sulla continuità del progetto amministrativo avviato da Olivari, con particolare attenzione alla qualità della vita dei residenti e allo sviluppo socioeconomico di Quinzano. E il responso delle urne ha premiato questa linea politica, consegnando al sindaco confermato un mandato forte e chiaro.

Impegno

«Nel corso del mandato appena concluso – sottolinea – sono stati realizzati 5 milioni di euro di opere pubbliche, mentre altrettanti fondi risultano già disponibili per finanziare i cantieri del prossimo triennio. A questi si aggiungono i 3,5 milioni di euro di debito abbattuto rispetto alla situazione ereditata e i 43 regolamenti comunali approvati sui 64 attivi, dati che raccontano un’intensa attività amministrativa e un forte impulso al rinnovamento del territorio».

Olivari ha poi ribadito l’impegno a proseguire nel percorso amministrativo «con trasparenza ed efficienza», continuando a lavorare «per il bene della comunità». Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla squadra che lo accompagnerà nel nuovo mandato, definita «unita, motivata e pronta ad affrontare le sfide future», ma sulla composizione della Giunta ancora non si sbilancia.

Andrea Franchi

Dal canto suo Andrea Franchi, ringraziando i propri elettori, commenta con rispetto l’esito delle urne: «Di fronte a un simile risultato non ci sono molti commenti da fare: i cittadini hanno deciso e questa è la democrazia – precisa –. La lista che ho rappresentato ha lavorato sui vari temi con trasparenza, con particolare attenzione ai giovani, per i quali ho dato la mia piena disponibilità».

Franchi annuncia quindi la volontà di proseguire il proprio impegno politico dai banchi dell’opposizione insieme ai giovani consiglieri eletti, «nella speranza di far crescere un gruppo di ragazzi desiderosi di essere parte attiva della futura vita politica del paese».