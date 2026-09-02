Quinzano, Chiavicone più accessibile e sicuro: avanti coi lavori

Proseguono gli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza dell’area del Chiavicone, inseriti in un più ampio programma di riqualificazione del territorio comunale e del Plis. L’Amministrazione comunale di Quinzano d’Oglio fa il punto sui lavori già realizzati e sugli interventi programmati per i prossimi mesi e anni.
«Quello che stiamo realizzando al Chiavicone è un primo passo concreto di un progetto molto più ampio di valorizzazione dell’area – sottolinea il sindaco Lorenzo Olivari –. Abbiamo voluto intervenire innanzitutto sugli aspetti legati alla sicurezza, alla fruibilità e al decoro, prestando particolare attenzione a mantenere intatto il suo valore naturalistico».
Tra le opere portate a termine figura l’estensione della rete elettrica nell’area, predisposta per migliorare la fruibilità degli spazi. È stata inoltre prevista una nuova illuminazione con segnapasso e lampioni, pensata per consentire la percorrenza serale senza compromettere le caratteristiche naturalistiche della zona.
Gli interventi
«L’obiettivo è rendere il Chiavicone sempre più accessibile e vissuto, anche nelle ore serali, ma senza snaturarne le caratteristiche – aggiunge Olivari –. Per questo abbiamo scelto un sistema di illuminazione studiato nel rispetto dell’area naturalistica. Siamo ora in attesa del contatore Enel e della consegna delle prese e dei corpi illuminanti già ordinati: nelle prossime settimane potremo completare anche questa parte dell’intervento».
Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. I parapetti del piccolo ponte di via Chiavicone sono stati allungati e consolidati, con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione per chi attraversa il manufatto e, al tempo stesso, migliorarne il decoro. Interventi anche sui percorsi pedonali: i camminamenti sono stati ripristinati attraverso la posa di nuovo materiale stabilizzato. Una soluzione drenante che permette di limitare la formazione di fango e la comparsa di avvallamenti, rendendo più agevole la fruizione dell’area.
Fondi regionali
«I lavori attualmente in corso dal valore complessivo di 80mila euro pagati tutti con fondi regionali – precisa il sindaco – rappresentano soltanto una prima tranche di un programma più ampio di riqualificazione del Chiavicone e valorizzazione del territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, sicurezza, mobilità, recupero del patrimonio e nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici».