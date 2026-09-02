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Quinzano, Chiavicone più accessibile e sicuro: avanti coi lavori

Intervento da 80mila euro. Il sindaco Olivari: «Si tratta di una prima tranche, pagata con fondi regionali, di un programma più ampio di riqualificazione»
Alessandra Portesani
Ruspe in azione - © www.giornaledibrescia.it
Ruspe in azione - © www.giornaledibrescia.it

Proseguono gli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza dell’area del Chiavicone, inseriti in un più ampio programma di riqualificazione del territorio comunale e del Plis. L’Amministrazione comunale di Quinzano d’Oglio fa il punto sui lavori già realizzati e sugli interventi programmati per i prossimi mesi e anni.

«Quello che stiamo realizzando al Chiavicone è un primo passo concreto di un progetto molto più ampio di valorizzazione dell’area – sottolinea il sindaco Lorenzo Olivari –. Abbiamo voluto intervenire innanzitutto sugli aspetti legati alla sicurezza, alla fruibilità e al decoro, prestando particolare attenzione a mantenere intatto il suo valore naturalistico».

Tra le opere portate a termine figura l’estensione della rete elettrica nell’area, predisposta per migliorare la fruibilità degli spazi. È stata inoltre prevista una nuova illuminazione con segnapasso e lampioni, pensata per consentire la percorrenza serale senza compromettere le caratteristiche naturalistiche della zona.

Gli interventi

«L’obiettivo è rendere il Chiavicone sempre più accessibile e vissuto, anche nelle ore serali, ma senza snaturarne le caratteristiche – aggiunge Olivari –. Per questo abbiamo scelto un sistema di illuminazione studiato nel rispetto dell’area naturalistica. Siamo ora in attesa del contatore Enel e della consegna delle prese e dei corpi illuminanti già ordinati: nelle prossime settimane potremo completare anche questa parte dell’intervento».

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. I parapetti del piccolo ponte di via Chiavicone sono stati allungati e consolidati, con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione per chi attraversa il manufatto e, al tempo stesso, migliorarne il decoro. Interventi anche sui percorsi pedonali: i camminamenti sono stati ripristinati attraverso la posa di nuovo materiale stabilizzato. Una soluzione drenante che permette di limitare la formazione di fango e la comparsa di avvallamenti, rendendo più agevole la fruizione dell’area.

Fondi regionali

«I lavori attualmente in corso dal valore complessivo di 80mila euro pagati tutti con fondi regionali – precisa il sindaco – rappresentano soltanto una prima tranche di un programma più ampio di riqualificazione del Chiavicone e valorizzazione del territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, sicurezza, mobilità, recupero del patrimonio e nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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ChiaviconelavoririqualificazioneQuinzano d'Oglio
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