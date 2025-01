Quinzano, 1,3 milioni di euro per la nuova area cani e i sentieri

Regione Lombardia stanzia 19,3 milioni di euro per finanziare 12 progetti «Arest», per sostenere la competitività e l'economia dei territori. Tra questi c’è un progetto di Quinzano d’Oglio, «Canis in fabula: a spasso con il cane tra ponti e castelli»: 869.100 euro, a cui si aggiungono ulteriori 448.400 euro di fondi regionali precedentemente stanziati.

Il progetto

I lavori preparatori sono iniziati e prevedono nel corso del 2024 la realizzazione di un’area cani da 1.000 metri quadrati nel parco Dna-Contratti di Quinzano. Si tratta di ben tre percorsi verdi nei quali ci si potrà addentrare con il proprio amico a quattro zampe, ciascuno con una lunghezza tra i 9 ed i 12 chilometri.

I paesaggi saranno variegati, tra ponti, parchi fluviali, atmosfere agresti, castelli e installazioni artistiche, incluse opere giganti, tra cui quella dell’artista di fama nazionale Martalar, che già svetta nel parco quinzanese.

Cosa sono gli Arest

Gli «Arest» (Accordi di Rilancio Economico Sociale e Territoriale) sono uno strumento di programmazione negoziata ideato e voluto dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per supportare specifiche iniziative presentate dai Comuni con l'obiettivo di rendere il territorio ancora più attrattivo per gli investimenti, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Le risorse regionali sono determinanti per consentire agli Enti locali di realizzare opere prioritarie e interventi infrastrutturali in grado di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese, con ricadute positive in termini di salvaguardia e creazione di posti di lavoro oltre che di rigenerazione urbana.