Biblioteca Queriniana, concluso il restauro di affreschi e portoni

I testi sacri torneranno a essere sfogliati nella Biblioteca Queriniana senza più limitazioni. Sono infatti terminati gli interventi di restauro conservativo e di adeguamento iniziati nel mese di settembre 2024.

Le zone coinvolte

I lavori di restauro degli affreschi sono stati svolti sulle volte a soffitto dell’atrio dello scalone monumentale e delle sale di lettura 1, 2 e 3, degli stucchi parietali nell’atrio dello scalone, dei soffitti lignei delle sale di lettura 4 e 5 e delle pareti in quasi tutte le stanze. Inoltre, sono stati restaurati anche gli elementi lapidei della balaustra. L’impianto elettrico è stato invece adeguato grazie al nuovo sistema di illuminazione nell’atrio dello scalone monumentale e nelle quattro sale di lettura.

Il restauro alla Biblioteca Queriniana - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli interventi

Nonostante la durata degli interventi, per gli studiosi è stato comunque possibile accedere alle sale per consultare i testi antichi. Questo servizio continuerà a essere offerto anche nelle prossime settimane, visto che la completa fruizione delle sale di lettura riprenderà martedì 2 settembre, per consentire la spolveratura e il posizionamento dei nuovi arredi.

Il restauro

Il restauro è stato condotto con grande perizia dall’azienda appaltatrice Irides Restauri, per conto del Comune di Brescia, sotto la direzione lavori esterna dell’architetto Ilaria Calabria e la costante supervisione dei funzionari della soprintendenza architetto Anna Maria Basso Bert, dottoressa Silvia Massari, dottor Andrea Quecchia e del settore edilizia civile, sociale e adeguamento sismico del Comune di Brescia.

Gli ambienti storici

Al primo piano della Biblioteca sono presenti i sei ambienti storici. Realizzati dall’architetto Giovan Battista Marchetti, tra il 1747 e il 1748, sono caratterizzati da apparati di quadrature dipinte dal pittore Antonio Tegazzi. Tra questi spicca il locale dello scalone, le cui pareti sono decorate con raffinati ornati di stucco che definiscono specchiature dipinte a monocromo, mentre le architetture effimere della volta a padiglione incorniciano l’affresco dell’Allegoria della Sapienza di Pietro Gatti.

Gli interventi di restauro hanno reso necessari alcuni approfondimenti. Da essi è emerso che i colori originali degli affreschi erano in realtà più luminosi ed equilibrati rispetto a quanto ipotizzato prima dei lavori. Tramite i ponteggi di sicurezza è stato analizzato anche il livello di degrado: distacchi degli intonaci, fissativi alterati, pesanti ridipinture e depositi di sali sulle superfici, in corrispondenza delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.

I test

Per tale motivo, in accordo con la sopraintendenza, sono stati eseguiti alcuni test di pulitura attraverso varie metodologie per definire il livello di pulitura più adeguato a valorizzare l’equilibrio cromatico originale. Ad esempio, la pulitura degli stucchi dello scalone è stata eseguita con la tecnica della pellicola a strappo, mentre per i soffitti lignei, molto fragili perché decorati a tempera, si è operato nel rispetto del minimo intervento.

L'aumento dei costi

Gli approfondimenti, avendo apportato variazioni alle tecniche di restauro previste, hanno incrementato la durata dei lavori di circa due mesi e aumentato i costi di circa 50mila euro, portando la spesa complessiva a 460mila euro. Gli interventi alla Biblioteca saranno presentati alla decima edizione del Convegno Internazionale di studi dedicato al Quadraturismo che si terrà a Rimini dal 25 al 27 settembre 2025.