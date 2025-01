Queriniana, prosegue il restauro di affreschi e portoni

Proseguono i lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale della Biblioteca Queriniana.

Le opere in cantiere – che dovrebbe chiudersi a maggio – riguardano il restauro dei portoni lignei che affacciano su via Mazzini, il restauro degli affreschi a soffitto e a parete delle sale di lettura (che si trovano al primo piano della Biblioteca), della balaustra di pietra dello scalone storico (che porta al primo piano) e dei soffitti in legno delle sale storiche 4 e 5.

Inoltre è previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione di ogni sala, che garantirà il confort visivo sia per chi studia sia per chi vorrà ammirare gli affreschi restaurati, così come l’installazione di un nuovo parapetto in acciaio per la messa in sicurezza del ballatoio ligneo presente nella sala centrale (sala 3). Con l'acquisto di nuovi tavoli e sedie verrà infine sostituito il mobilio presente.