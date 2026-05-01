Quando il calar del sole disegna un altro spettacolo sul lago di Garda
Qui, dove la luce si rifrange sull’acqua e i borghi si accendono di riflessi dorati, ogni percorso diventa un’esperienza sensoriale
Il lungolago regala immagini suggestive
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