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Quando il calar del sole disegna un altro spettacolo sul lago di Garda

Qui, dove la luce si rifrange sull’acqua e i borghi si accendono di riflessi dorati, ogni percorso diventa un’esperienza sensoriale
Il lungolago regala immagini suggestive
Il lungolago regala immagini suggestive

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