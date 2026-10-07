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Qualità dell’aria, a Brescia tornano le limitazioni: i veicoli coinvolti

Resteranno in vigore fino al 31 marzo, affiancandosi ai divieti strutturali già validi durante tutto l’anno. Previste anche limitazioni temporanee in caso di superamento dei limiti di Pm10
Una veduta dall'alto di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Una veduta dall'alto di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Con l’inizio di ottobre tornano in vigore le misure per contenere l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Le disposizioni resteranno attive fino al 31 marzo 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l’anno.

Le limitazioni

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e con esclusione dei festivi infrasettimanali, non possono circolare le auto Euro 0 ed Euro 1 a benzina, metano, Gpl o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatterà invece dall’1 ottobre 2027 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore dall’ottobre 2028. Resta possibile aderire a Move-In, il sistema che consente di utilizzare i veicoli più inquinanti entro un tetto annuale di chilometri.

Limitazioni specifiche riguardano anche ciclomotori e motocicli a due tempi, oltre agli autobus del trasporto pubblico locale più datati (ulteriori informazioni sono disponibili a questo link). I divieti non interessano autostrade, tangenziale Sud e alcuni collegamenti verso svincoli, parcheggi e stazioni della metropolitana.

Misure temporanee

Nel periodo tra ottobre e marzo è inoltre previsto che scattino misure temporanee più severe in caso di superamento dei limiti di Pm10. Il livello 1 viene attivato dopo oltre due giorni consecutivi di sforamento, mentre il livello 2 scatta dopo più di sette giorni. Le restrizioni valgono anche nei fine settimana e nei festivi.

Con il livello 1 si estendono i divieti alla circolazione dei veicoli più inquinanti, viene vietata la sosta con motore acceso e sono introdotti limiti all’utilizzo di impianti a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e alla temperatura negli edifici, fissata a 19 gradi con una tolleranza di due. Il livello 2 impone requisiti ancora più severi per gli impianti a biomassa.

Restano previste diverse esclusioni e deroghe, tra cui veicoli elettrici e ibridi, alcuni mezzi a gas, veicoli storici, mezzi di soccorso e servizio pubblico, trasporto di persone con disabilità o sottoposte a terapie indispensabili e veicoli con almeno tre persone a bordo.

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