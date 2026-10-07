Qualità dell’aria, a Brescia tornano le limitazioni: i veicoli coinvolti

Con l’inizio di ottobre tornano in vigore le misure per contenere l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Le disposizioni resteranno attive fino al 31 marzo 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l’anno.
Le limitazioni
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e con esclusione dei festivi infrasettimanali, non possono circolare le auto Euro 0 ed Euro 1 a benzina, metano, Gpl o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatterà invece dall’1 ottobre 2027 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore dall’ottobre 2028. Resta possibile aderire a Move-In, il sistema che consente di utilizzare i veicoli più inquinanti entro un tetto annuale di chilometri.
Limitazioni specifiche riguardano anche ciclomotori e motocicli a due tempi, oltre agli autobus del trasporto pubblico locale più datati (ulteriori informazioni sono disponibili a questo link). I divieti non interessano autostrade, tangenziale Sud e alcuni collegamenti verso svincoli, parcheggi e stazioni della metropolitana.
Misure temporanee
Nel periodo tra ottobre e marzo è inoltre previsto che scattino misure temporanee più severe in caso di superamento dei limiti di Pm10. Il livello 1 viene attivato dopo oltre due giorni consecutivi di sforamento, mentre il livello 2 scatta dopo più di sette giorni. Le restrizioni valgono anche nei fine settimana e nei festivi.
Con il livello 1 si estendono i divieti alla circolazione dei veicoli più inquinanti, viene vietata la sosta con motore acceso e sono introdotti limiti all’utilizzo di impianti a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e alla temperatura negli edifici, fissata a 19 gradi con una tolleranza di due. Il livello 2 impone requisiti ancora più severi per gli impianti a biomassa.
Restano previste diverse esclusioni e deroghe, tra cui veicoli elettrici e ibridi, alcuni mezzi a gas, veicoli storici, mezzi di soccorso e servizio pubblico, trasporto di persone con disabilità o sottoposte a terapie indispensabili e veicoli con almeno tre persone a bordo.