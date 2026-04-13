Pulizia strade senza spostare l’auto in tutto il centro storico
- Pulizia delle strade senza spostare l'auto estesa a tutto il centro - Foto Comune di Brescia
- Pulizia delle strade senza spostare l'auto estesa a tutto il centro - Foto Comune di Brescia
- Pulizia delle strade senza spostare l'auto estesa a tutto il centro - Foto Comune di Brescia
- Pulizia delle strade senza spostare l'auto estesa a tutto il centro - Foto Comune di Brescia
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Dopo l’esito positivo della fase pilota avviata a marzo nel quartiere di Brescia Antica, il nuovo sistema di pulizia stradale entra nella seconda fase e si estende all’intero centro storico.
A partire da aprile, la sperimentazione coinvolgerà anche gli altri due quadranti, Moretto e Carmine, completando così l’applicazione del nuovo modello su tutta l’area centrale. Il calendario resta articolato sui consueti passaggi mensili: il terzo mercoledì del mese (15 aprile) per Brescia Antica, il terzo giovedì (16 aprile) per il Carmine e il terzo martedì (21 aprile) per la zona Moretto.
La novità principale riguarda i residenti, che non dovranno più spostare l’auto. Grazie all’impiego di una lancia con getto d’acqua ad alta pressione, manovrata da un operatore a terra, sarà infatti possibile effettuare una pulizia profonda anche sotto i veicoli, eliminando il divieto di sosta mensile e migliorando allo stesso tempo la pulizia dei marciapiedi.
Rimossi i cartelli
L’estensione del servizio sarà accompagnata dalla rimozione dei cartelli di divieto di sosta nelle nuove zone interessate e dalla sospensione delle relative ordinanze nei giorni di intervento, consentendo ai cittadini di beneficiare fin da subito dei vantaggi del nuovo sistema.
Il progetto interessa complessivamente 72 chilometri di itinerari del centro storico, portando allo svincolo dai divieti di sosta 169 vie e restituendo ai cittadini il libero utilizzo di 15 chilometri lineari di parcheggi anche durante le operazioni di pulizia.
Resta esclusa dallo svincolo la porzione del Ring, dove rimarranno attivi circa 2 chilometri di divieti. Le vie interessate dal mantenimento del divieto di sosta mensile sono via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata e via Silvio Pellico.
In autunno la nuova modalità di pulizia sarà estesa anche al resto della città.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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