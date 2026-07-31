Provaglio d’Iseo, gli eventi estivi al Monastero di San Pietro in Lamosa

Cultura, spettacolo, convivialità e scoperta del territorio, sono le iniziative estive di Provaglio d’Iseo, pensate per coinvolgere i cittadini di tutte le età.
Il Monastero di San Pietro in Lamosa ospiterà molti eventi, tra cui i concerti d’estate dell’omonima rassegna, le serate letterarie con gli Scrittori in Casa, il cinema all’aperto e visite guidate con l’associazione Terre di Franciacorta.
Concerti e cultura
Non mancheranno i momenti dedicati alla socialità a cura delle associazioni del territorio con il patrocinio del Comune.
Il primo agosto a Provezze ci sarà la Cena solidale sotto le stelle a cura del gruppo Alpini di Provezze, il 9 agosto verrà inaugurata l’istallazione artistica temporanea di arte ambientale Gli animali di San Firmo in via Regina Elena, nella piazzetta sul lato destro della chiesa di S. Bernardo, a Provaglio d’Iseo, a cura dell’Associazione La Falena; dal 12 al 16 agosto a Fantecolo ci sarà la Fantecolo Bier Fest.
Franciacorta Aperta
La rassegna Concerti d’estate al Monastero di San Pietro in Lamosa, avrà due date di agosto dopo le due di luglio, una delle quali proprio sabato 25, alle 18.30 con il concerto Tra cielo e terra con musiche di H. Kotter, P. Attaignan, H. Purcell, W. Byrd, J. Ximénez, e M. Praetorius, B. Storace; all’organo ci sarà Luca Scandali e percussioni storiche e della tradizione popolare suonate da Mauro Occhionero.
Sabato 8 agosto alle 18.30 ci sarà Musica alla corte di Dresda con musiche di F.M. Veracini, J.G. Pisendel, L. Marchand e J. S.Bach, al violino Anna Maddalena Ghilemi ed al cembalo e organo Lorenzo Ghielmi. Sabato 29 agosto, sempre alle 18.30, si esibirà il Quartetto Solisti di MilanoClassica, al flauto Michele Brescia con musiche di W.A. Mozart, A. Dvorak, G. Gershwin.
Franciacorta Aperta è la rassegna culturale promossa da Terra della Franciacorta, un’occasione per riscoprire il territorio attraverso incontri, racconti ed esperienze immersive.
Una settimana di appuntamenti
Provaglio d’Iseo ha scelto la settimana che va dal 17 al 23 agosto.
Lunedì 17 ci sarà il cinema all’aperto Fino alle montagne nella corte di Palazzo Francesconi in collaborazione con il Comitato Gemellaggi; martedì 18 la visita guidata alla Chiesa di Santa Maria di Persaga, mercoledì 19, Note di Francia Concerto in San Bernardo a cura del Trio Fuente, giovedì 20 Il Rastrellamento in ricordo degli eventi del 20.08.1944.
Il weekend vedrà venerdì 21 la visita guidata gratuita al Monastero di San Pietro in Lamosa, sabato 22, la conferenza sul Beato Simonino a cura di Virtus Zallot, docente di Storia dell’arte medievale e domenica 23 il concerto di Simone Lombardi all’interno del festival Inspira 2026 Rassegna delle arti su La Via delle Sorelle.