Due nuovi supermercati in arrivo a Provaglio

Due nuovi supermercati che si definiscono «medie strutture di vendita» sono in arrivo a Provaglio d’Iseo, uno nel capoluogo, sulle ceneri dell’ex Hotel Lamosa, in centro al paese, e uno nella frazione di Fantecolo.
La scelta di approvare questi progetti è stata criticata dalla Federazione provinciale di Europa Verde per alcuni motivi sia demografici che urbanistici. Fantecolo, a pochi chilometri da Provaglio, ha «solo» 538 abitanti, il nuovo supermercato, ampio 2.500 mq con altri 1.250 mq destinati ai parcheggi, ha «consumato suolo in abbondanza».
Botta e risposta
«L’intervento sorge a ridosso delle Torbiere del Sebino e per costruirlo è stata demolita una porzione di rudere con abbattimento di alcuni grandi pini – riporta il gruppo ambientalista – il territorio è già servito dalla grande distribuzione, a meno di cinque minuti in macchina ci sono numerosi supermercati, per non parlare dei negozi di vicinato di Provaglio e Camignone che saranno in difficoltà alimentando il processo di desertificazione commerciale dei centri storici. Non da ultimo, anni fa l’attuale maggioranza comunale aveva raccolto oltre 500 firme contro la realizzazione del supermercato, mentre oggi ne ha autorizzato la costruzione».
«Fantecolo è priva di ogni tipo di attività commerciale e l’area interessata era già individuata nel precedente piano di Governo del territorio, approvato dalla precedente amministrazione – spiega Lucia Pezzotti, vicesindaca e assessore al commercio –. Modificare la destinazione urbanistica avrebbe esposto il Comune a gravi conseguenze giuridiche ed economiche. Nel secondo caso, quello dell’ex Hotel Lamosa, si tratta della riqualificazione con riduzione di volumi di un’area già commerciale che si trovava in condizione di abbandono e forte degrado da parecchi anni. Sul consumo di suolo, il comune di Provaglio, con l’approvazione del Pgt nel 2024, tuttora in vigore, ha attuato un taglio rispetto alle previsioni precedenti».
Le difficoltà
Provaglio d’Iseo da qualche anno è il Comune capofila del distretto del commercio «Borghi di Franciacorta» che si schiera a favore dei negozi di vicinato ma in questo caso c’è un’eccezione perché, come continua la Pezzotti, i negozi di alimentari sono molto pochi.
«Oggi a Provaglio, che conta 7.098 abitanti, è presente un negozio di alimentari ogni 1.014 residenti, numeri che confermano come l’offerta commerciale di vicinato sia sottodimensionata e inferiore rispetto ai bisogni della popolazione, indicando una sofferenza dell’ambito commerciale nata ben prima della messa in opera dei nuovi supermercati».