«Carico di missili» a Montichiari, sospeso sindacalista

L’unione sindacale di base, Usb, annuncia che impugnerà il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente dell’aeroporto di Montichiari che nelle scorse settimane aveva denunciato il transito di carichi di armi destinati alle zone di conflitto del Medio Oriente. Una presa di posizione che aveva poi portato anche ad una partecipata manifestazione davanti allo scalo merci lo scorso 25 giugno.

Luigi Borrelli, il sindacalista sanzionato, ha ricevuto la notifica di un periodo di sospensione dal lavoro. Lo stesso lavoratore già in passato era stato colpito sul piano disciplinare con quelle che aveva ritenuto delle ritorsioni per la sua attività sindacale.

Il sindacato

Sulla vicenda l’Usb ha preso una posizione netta: «La sanzione comminata a Luigi Borrelli, delegato di Usb dell'aeroporto di Brescia Montichiari, per la colpa di aver segnalato il trasporto di armi dallo civile è un insulto verso la legittima lotta contro la guerra e il traffico di armamenti che il nostro esponente porta avanti da mesi nel suo posto di lavoro, sia nel ruolo di rappresentante aziendale sia come Rls».

E prosegue: «Usb è orgogliosamente al fianco di Luigi e procederà all'impugnazione del provvedimento iniquo in tutte le sedi per tutelare il diritto non sono del nostro delegato ma di tutti i lavoratori e lavoratrici italiani di manifestare la propria opposizione alla guerra».