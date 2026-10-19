Protesta a Iseo: uova, pietre e cartelli stradali contro i carabinieri

I circa 60 manifestanti che questa mattina hanno lanciato uova e fumogeni contro fuori dall’istituto Antonietti di Iseo erano per la maggior parte studenti dell’istituto, gli «esterni» erano solo una decina. Quando i carabinieri sono arrivati e li hanno dispersi alcuni si sono spostati verso il centro del paese, dove hanno rotto qualche cartello stradale per poi lanciarlo contro i militari, assieme a uova e alcune pietre.
Attualmente sono stati identificati circa una quindicina di studenti: alcuni di questi verranno denunciati perché nello zaino avevano delle pietre. Non si registrano feriti, nè tra i manifestanti nè tra le forze dell’ordine.