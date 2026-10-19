Protesta a Iseo: uova, pietre e cartelli stradali contro i carabinieri

Dopo essere stati allontanati dall’istituto i manifestanti, quasi tutti studenti dell’Antonietti, si sono spostati in centro al paese. In quindici sono stati identificati: alcuni verranno denunciati perché nello zaino avevano dei sassi

Emma Crescenti 19 ottobre 2026 1 ' di lettura