«La Repubblica tutela le vittime di reato». Se, come probabilissimo, questa formula sarà introdotta nell’articolo 24 della Costituzione, a pagarne il prezzo più alto, per gli avvocati penalisti, saranno gli indagati, gli imputati, ovvero i presunti autori del reato.
L’astensione e l’assemblea
A fronte del rischio che la riformulazione della Costituzione possa determinare «un’alterazione dell’equilibrio del processo penale, ponendo in potenziale conflitto la protezione della persona offesa con la presunzione di non colpevolezza» i penalisti hanno scelto di protestare astenendosi dalle udienze sino a venerdì compreso.
Oggi la revisione costituzionale è stata al centro dell’assemblea organizzata dalla Camera penale di Brescia al Palagiustizia. Oltre agli avvocati Andrea Cavaliere, Veronica Zanotti e Stefano Verzeletti, hanno preso la parola, condividendo le loro perplessità, anche il presidente della giunta sezionale dell’Anm Andrea Gaboardi e la pm Elisa Saccaro.
«A rischio le garanzie dell’imputato»
I penalisti, a partire dalla presidente della Camera penale della Lombardia Orientale Viviana Torregiani, pur riconoscendo la necessità di assicurare alle persone offese una tutela effettiva, mediante strumenti di protezione, assistenza, sostegno e accesso alla giustizia, temono che il principio si possa trasformare nel pretesto per comprimere le garanzie processuali o inasprire la risposta punitiva.